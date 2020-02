Zeugenaufruf: In Cham wurden über 300 Altreifen illegal entsorgt Nachdem mehrere hundert alte Fahrzeugreifen auf einem Privatgrundstück illegalerweise deponiert worden sind, sucht die Polizei nach der unbekannten Täterschaft. Cornelia Bisch Aktualisiert

Unzählige illegal entsorgte Reifen wurden in Cham gefunden. Zuger Polizei

Bei einem Landwirtschaftsbetrieb in Niederwil (Gemeinde Cham) hat eine unbekannte Täterschaft in den vergangenen Wochen zwischen 300 und 400 Altreifen illegal abgeladen. Einige sind noch mit Felgen bestückt. Die Autoreifen lagen auf dem Vorplatz sowie in einem Lagerraum einer Scheune. Das betroffene Gelände ist nicht eingezäunt.