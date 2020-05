Zu einer attraktiven Altstadt gehören auch Einkaufsmöglichkeiten Bei der Motion «Masterplan Zuger Altstadt» braucht der Stadtrat noch Zeit. Im Rahmen der Ortsplanungsrevision soll auch das Thema einer attraktiven Altstadt behandelt werden. Andrea Muff 12.05.2020, 19.29 Uhr

Die Motion «Masterplan Zuger Altstadt» der SVP-Fraktion veranlasste den Stadtrat zu einem Zwischenbericht. In diesem wurde etwa erwähnt, was eine attraktive Altstadt ausmache und dass im Rahmen der Ortsplanungsrevision das Mobilitätskonzept für die Altstadt auch Thema sein werde. Ebenfalls Teil des Zwischenberichtes war eine Grundlagenanalyse des stationären Detailhandels. Der Stadtrat beantragte den Zwischenbericht zur Kenntnis zu nehmen sowie die Motion im Rahmen der Ortsplanungsrevision zu behandeln und dafür eine entsprechende Fristerstreckung zu gewähren. Da an der Sitzung des Grossen Gemeinderats (GGR) kein Gegenantrag gestellt wurde, gewährten die Parlamentarier diejenigen des Stadtrates still schweigend.