Leserbrief Zu jeder Geburt gehört der Tod «Er starb am Abend, sie am Morgen danach», Ausgabe vom 11. Januar 14.01.2021, 14.48 Uhr

Wie kann eine Zeitung einen so unobjektiven, anderthalb Seiten umfassenden Artikel veröffentlichen und dabei Seniorenheime im Allgemeinen und das Betagtenheim Eichhof im Speziellen an den Pranger stellen. Pflegerinnen und Pfleger in Altersheimen leisten einen bewundernswerten Job. In der Coronazeit müsste man diese Leute nicht nur beklatschen, sondern auch besser bezahlen! Dass die Familie Thalmann um ihre Eltern trauert, ist verständlich und nachvollziehbar. Dass man aber im Schmerz nun Schuldige sucht, ist unbegreiflich, zumal diese beiden Personen doch ein Alter erreichen durften (88 und 93 Jahre), das vielen Leuten vergönnt bleibt.