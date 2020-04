Leserbrief Zu Nik Hartmanns Interview-Aussage wird Kritik laut «Es ist absolut dämlich, jetzt zu wandern», Ausgabe vom 8.April 16.04.2020, 14.26 Uhr

«Es ist absolut dämlich, jetzt zu wandern», so der Titel des Interviews mit Nik Hartmann anlässlich seines Arbeitgeber-Wechsels.

«Dämlich»! Ich traute meinen Augen nicht, als ich im Interview diesem Ausdruck begegnete, verwendet vom bekannten und wortgewandten Radio- und TV-Moderator Nik Hartmann.

Duden- Synonym-Wörterbuch: dämlich: begriffsstutzig, dumm, dümmlich, einfältig, stumpfsinnig, unverständig, etc. Das ist es ja wohl, was hier mit «dämlich» übers Wandern in der heutigen Coronasituation gesagt werden wollte, und dann vom Interviewer beflissen in den Titel gesetzt wurde.

Ich, die ich nicht zur HERR-lichen Hälfte der Gattung Mensch gehöre, muss hier meiner Empörung Ausdruck geben, dass dieser Begriff «dämlich» – anklingend an eine längst vergangen geglaubte Zeit der Herabsetzung der Frau (siehe oben – im Jahre 2020 immer noch Verwendung findet, und dies von ausgewiesenen Medienfachleuten.

Neu-deutsch ausgedrückt: ein absolutes No-Go.

Margaretha Zürcher, Zug

Im Interview mit Ihrer Zeitung nervt sich Nik Hartmann unter anderem über die vielen Velofahrer, welche um den Zugersee radeln, und insbesondere, dass diese noch teure Velos besitzen. Wenn Velofahrer für ihr Hobby, welches ja umweltfreundlich ist, gerne ein paar Franken mehr ausgeben, ist das doch kein Grund sich zu nerven. Sie finanzieren ihre Leidenschaft ja selber!

Nik Hartmann, als beliebter Moderator und bestbezahlter Wanderer der Nation, kann sich mit dem Salär vom Schweizer Fernsehen sicher auch 2 bis 3 Paar teure Wanderschuhe leisten, und niemand missgönnt ihm das!

Kürzlich hat übrigens Mario Fehr, Sicherheitsdirektor und Regierungsrat vom Kanton Zürich im Tele Zürich aufgerufen, Spaziergänge und Velofahrten zu unternehmen, dass den Leuten nicht die Decke auf den Kopf fällt!

Also Herr Hartmann, so schlimm muss das Velo fahren nicht sein!

Rolf Lüscher, Rotkreuz