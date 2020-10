Leserbrief Zu wenige Artikel über die Klimakrise Beilage «Energiedebatten», Ausgabe vom 24.Oktober 28.10.2020, 12.28 Uhr

In diesem Bund waren viele wichtige grundlegende Fakten zur Klimakrise zu lesen. Bei aller Freude über die kompetente Berichterstattung frage ich mich, weshalb eineinhalb Seiten zu Wissenschaft als «Sponsored Content» erscheinen (müssen). Die Verlagsverantwortlichen und Redaktoren scheinen das global überlebenswichtige Thema nach wie vor als nicht genügend berichtenswert zu erachten. Sie messen die Politik in der Funktion als vierte Gewalt zu wenig kritisch an ihrer Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und benennen zum Beispiel die Zusammenhänge zwischen Klimaerhitzung und der zunehmenden Extremwetterereignisse zu selten. Ich empfehle dazu dringend die Lektüre des offenen Briefs von Sara Schurmann «Nehmt die Klimakrise endlich ernst!» auf dem Onlineportal www.uebermedien.de.