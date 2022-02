«Master of Sweets»: Vanessa Schnyder ist zurück in Zuger Betrieb

Video: Tele 1

Zuckerbäckerin Zweitplatzierte der RTL-Sendung «Master of Sweets» arbeitet in Zuger Confiserie Eine Märchenwelt aus Kuchen, ein Kleidungsstück aus Schokolade oder eine fast meterhohe Skulptur aus Glacé – kein Problem für Confiseurin Vanessa Schnyder. 08.02.2022, 09.14 Uhr

In der deutschen Fernsehsendung «Master of Sweets» hat die St.Gallerin den zweiten Platz abgeräumt. Darauf wurde sie auch häufig angesprochen: «Natürlich bei der Arbeit, aber auch privat und von fremden Leuten, welche die Sendung mitverfolgt und mitgefiebert haben. Das war mega schön», freut sich Vanessa Schnyder.

Am liebsten arbeitet die Confiseurin mit Schokolade: «Wenn man weiss wie, kann man daraus alles machen.» Auch bei «Master of Sweets» hatte sie die Chance, mit der süssen Versuchung ihr Können zu beweisen. So kreierte sie im Rahmen der Sendung ein ganzes Schokoladenkleid.

Zurück bei der Arbeit in der Confiserie Speck in Zug haben wir die 30-Jährige besucht. Was Vanessa Schnyder viel wichtiger ist, als Preise zu gewinnen, seht ihr oben im Video.