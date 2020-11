«Zuerst war ich erstarrt, dann schrie ich» – Wie oft werden Vergewaltiger im Kanton Zug erfolgreich gefasst? Eine Zugerin erzählt, weshalb sie jahrelang über ihre Vergewaltigung geschwiegen hat. Sexuelle Übergriffe kamen 2019 in Zug 91 Mal vor. Tijana Nikolic und Vanessa Varisco 23.11.2020, 19.30 Uhr

Sie will sie nicht: weder die mitleidigen Blicke noch die atemlosen Sätze wie «Es tut mir so leid für dich» oder «Du Arme, wie schrecklich». Und doch wird sie oft mit derlei Reaktionen konfrontiert, wenn sie ihre Geschichte erzählt. Laura P.* aus Zug ist vor Jahren vergewaltigt worden. Lange Zeit schweigt sie darüber, weil sie nicht ernst genommen wird, ihr gesagt wird, sie hätte sich das eingebildet, ihre Erinnerung sei getrübt und spiele ihr einen Streich.



Das hört sie so lange, bis sie selbst an ihrem Gedächtnis zweifelt. Erst Jahre nach der Vergewaltigung bricht sie ihr Schweigen und verspürt Erleichterung dabei. Sie schiebt die Zweifel und Schuldgefühle beiseite, befasst sich ernsthaft mit dem, was sie jahrelang verdrängt hat, und ist sich sicher: Ihr ist sexuelle Gewalt angetan worden. «Dennoch ist es für mich nach wie vor ein rotes Tuch, drängt mich jemand in die Opferrolle. Dadurch gibt man mir das Gefühl, ich sei schwach – und das bin ich nicht», beschreibt die junge Frau ihr Innenleben.

Mit ihrem Schicksal ist Laura P. nicht alleine. Sexuelle Gewalt innerhalb der eigenen vier Wände wie auch in der Öffentlichkeit kommt im Kanton Zug genau wie in anderen Kantonen vor. Nicht immer handelt es sich dabei um eine Vergewaltigung, häufiger sind es Belästigungen und Nötigungen.

Genaue Beschreibung ist hilfreich für die Ermittlung

Erst kürzlich wurde etwa eine Frau auf dem Baarer Fussweg – zwischen Bahnhof Zug und Theilerstrasse – sexuell belästigt. Es gelang ihr jedoch, sich vom Täter zu distanzieren und nach Hause zu eilen. Dank ihrer präzisen Beschreibung des Täters wurde dieser nur kurze Zeit später gefasst. Doch wie oft gelingt so eine Verhaftung? «Die Aufklärungsquote bei Sexualdelikten betrug 2019 77 Prozent», sagt Frank Kleiner, stellvertretender Kommunikationsverantwortlicher der Zuger Polizei. Eine rasche Alarmierung der Polizei, eine möglichst genaue Täterbeschreibung sowie allenfalls die Fluchtrichtung seien für die Ermittler von grosser Wichtigkeit bei der Verhaftung von mutmasslichen Tätern und bei der Verhinderung von Straftaten.

91 sexuelle Übergriffe fanden 2019 in Zug statt.

91 strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität registrierte die Zuger Kriminalstatistik 2019. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um 8 Fälle (siehe Grafik). Dabei zählen 18 Fälle zur sexuellen Belästigung, 10 Fälle zur sexuellen Nötigung und drei zu Vergewaltigungen. Rückläufig sind dabei die Fallzahlen in den Bereichen sexuelle Handlungen mit Kindern (12 Fälle), Exhibitionismus (9 Fälle) sowie sexuelle Belästigung (18 Fälle). Angestiegen sind hingegen die Fälle von verbotener Pornografie (30). «Bei Straftaten gegen die sexuelle Integrität stammt die Mehrheit der Beschuldigten aus dem Familien- und Bekanntenkreis der Opfer», so Kleiner.

Sie wurde «eigenartig» berührt

So war es auch bei Laura. Die Zugerin kannte den Täter – und war noch ein Kind. Weil ihre Eltern arbeiteten, verbrachte sie tageweise Zeit bei den Nachbarn, welche Freunde ihrer Eltern waren. Deren jugendliche Kinder kümmerten sich um die fünfjährige Laura P. «Wir haben anfangs zusammen gespielt, ich fühlte mich nicht bedroht», schildert die mittlerweile erwachsene Frau.

Die Stimmung kippt, als der Junge des Geschwisterpaares sie «eigenartig» berührt, so die Erinnerung des Opfers. Als sie ihr Unwohlsein äussert, versichert man ihr, das sei in Ordnung so. Auch als er sie küsst. Später wird die Fünfjährige ins Zimmer des Jungen gelockt, dessen Schwester schliesst die Türe von aussen ab. Der Bruder küsst Laura P. und zieht sie aus, später folgt die Vergewaltigung. Sie sagt:

«Zuerst war ich wie erstarrt, dann schrie ich. Ich hatte starke Schmerzen, aber nicht genug Kraft, um mich zu wehren.»

Sie wirkt gefasst, wenn sie darüber spricht, erzählt aber auch, dass es sie viel Kraft und Zeit kostete, an diesen Punkt zu kommen, in dem sie nicht mehr weinen muss.

Warum Opfer die Tat nicht anzeigen

Da Sexualdelikte bei den Opfern Schamgefühle auslösen, würden sie oft nicht zur Anzeige gebracht und verblieben im sogenannten Dunkelfeld. «Weitere Gründe, warum keine Anzeige gemacht wird, sind beispielsweise finanzielle Abhängigkeit, Selbstvorwürfe und Hoffnung, dass es durch richtiges Verhalten besser wird. Aber auch verminderter oder kein Selbstwert durch wiederholte, aggressive Verletzung der körperlichen und/oder psychischen Integrität», zählt Kleiner auf. Ebenfalls seien die emotionale Bindung zum Täter, Hemmungen, den Kindern den Elternteil zu nehmen, Angst vor einer Gewalteskalation sowie der Unglaube, es allein zu schaffen, häufige Gründe, warum es zu keiner Anzeige komme.

Im Falle von Laura kam es nie zu einer Anzeige, weil ihre Eltern ihr die Geschichte nicht glauben, als sie vier Jahre nach der Tat erstmals darüber spricht. Sie erzählt:

«Ich wurde nicht ernst genommen – das enttäuscht mich zwar bis heute, doch mittlerweile verstehe ich, dass meine Eltern überfordert waren.»



So habe ihr das zumindest ein Therapeut erklärt. Denn die Vergewaltigung hinterlässt Spuren, besonders deren Verdrängung. 12 Jahre nach dem ersten Versuch, über das Gewaltdelikt zu sprechen, schiebt die junge Frau das Erlebnis von sich weg. Sie wird depressiv, leidet an Panikattacken und erhält deshalb Medikamente und psychiatrische Hilfe. Doch selbst dann traut sie sich nicht, über die Vergewaltigung zu reden. «Einerseits wollte ich das Ganze einfach vergessen. Andererseits war es für mich eine schlechte Erfahrung, dass meine Eltern mir nicht glaubten. Ich befürchtete, das liefe gleich bei anderen Menschen», so Laura P. Was sie sich gewünscht hätte, seien Menschen, die sie ernst nehmen.

Dass bei Sexualstraftaten auch seitens Behörden besonders viel Fingerspitzengefühl gefragt sei, beschreibt Kleiner. «Einige Mitarbeiter sind speziell dafür ausgebildet.» Die Polizei ermittelt bei sexuellen Übergriffen bei Kenntnis der Sachlage von Amtes wegen, mit Ausnahme der sexuellen Belästigung, die ein Antragsdelikt ist.

Wenn die Polizei über eine vermutete Sexualstraftat in Kenntnis gesetzt werde – etwa weil das Opfer Gedächtnislücken oder schockbedingt keine genaue Erinnerung mehr an die Tat hat –, würden folgende Prozesse in Gang gesetzt: Die Polizei trägt unter Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft die Beweise wie zum Beispiel Befragungen von Auskunftspersonen und Zeugen oder DNA-Untersuchungen zusammen. «Eine allfällig tatverdächtige Person kann infolgedessen in Untersuchungshaft genommen werden. Dies besonders dann, wenn Flucht- oder Wiederholungsgefahr besteht», führt Kleiner aus.



Je mehr Beweismaterial die Polizei fände, desto leichter würde das Strafverfahren für das Opfer. Ob das Opfer bei der Tat unter Drogeneinfluss gewesen ist, nimmt keinen Einfluss auf die Arbeit der Polizei. Die Aussagen des Opfers eines Sexualdeliktes seien für eine allfällige Verurteilung des Beschuldigten von zentraler Bedeutung. Dies vor allem, wenn keine oder kaum Sachbeweise vorliegen. «Ab dem 15. Altersjahr wird ein Opfer in der Regel als Zeuge von einer Polizistin oder von einem Polizisten desselben Geschlechts wie das Opfer einvernommen», so Kleiner weiter. Opfer könnten sich bei der Einvernahme von einer Vertrauensperson begleiten lassen.

Medizinische, psychologische und rechtliche Hilfe holen

«Bei Sexualstraftaten ist es wichtig, dass sich das Opfer so rasch als möglich in ärztliche Untersuchung begibt und vorher möglichst keine Spuren verwischt oder entfernt, auch wenn dies sehr belastend sein kann.» Für die Ermittlung sei die Beweissicherung für die spätere Beweisführung zentral. Opfer von sexueller Gewalt können sich unabhängig von einer Strafanzeige bei der Opferhilfe melden. Dort würden Opfer rechtlich, psychologisch und bezüglich eines Ermittlungsverfahrens beraten.

Auch wenn die meisten Opfer von sexueller Gewalt weiblich seien, könnten ebenfalls Männer zu Opfern werden. «Dass sich männliche Vergewaltigungsopfer bei uns melden, ist aber sehr selten», weiss Kleiner. Ob es während des Lockdowns zu mehr sexuellen Übergriffen gekommen sei, könne nicht beantwortet werden. Über bestimmte Zeiträume, wie beispielsweise die Coronazeit, werde keine separate Statistik geführt. Die Zahlen 2020 werden gegen Ende März 2021 veröffentlicht und könnten mehr Aufschluss dazu geben.

Laura P. hat mittlerweile Frieden geschlossen mit dem, was ihr angetan worden ist. Was hat ihr dabei geholfen? «Darüber zu sprechen», antwortet sie ruhig. Anderen Opfern empfiehlt sie, dasselbe zu tun, sich anderen anzuvertrauen. Angehörigen rät sie zu offenen Ohren und dazu, Fragen zu stellen, Interesse zu zeigen – bloss kein Mitleid. Das will sie nicht.

*Der Name wurde von der Redaktion geändert.