Zug 18-Jähriger in Schliessfach eingesperrt – Lausbubenstreich löst Einsatz der Feuerwehr aus In der Nacht auf Donnerstag lösten drei junge Männer beim Bahnhof Zug einen Feuerwehreinsatz aus. Es wurde niemand verletzt. 14.07.2022, 11.29 Uhr

Die Feuerwehr konnte den jungen Mann innerhalb weniger Minuten befreien. Bild: Daniel Hegglin (Zug, 14. Juli 2022)

Diesen Abend werden drei junge Männer wohl nicht so schnell vergessen: Ihre leichtsinnige Aktion löste ein Feuerwehreinsatz beim Bahnhof Zug aus. Wie die Zuger Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf den Donnerstag kurz nach vier Uhr morgens. Ein 18-Jähriger kletterte aus Spass in ein Schliessfach für Gepäckstücke am Bahnhof Zug. Seine beiden Kollegen schlossen ihn daraufhin ein.