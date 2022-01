Zuger Polizei: Mann fährt unter Drogeneinfluss Auto

Zug 20-jähriger Mann konsumiert Kokain und fährt zur Einvernahme bei der Zuger Polizei Ein junger Mann ist unter Drogeneinfluss mit dem Auto zu einer Einvernahme bei der Zuger Polizei erschienen. 19.01.2022, 17.07 Uhr

Der junge Mann konsumierte vor seiner Einvernahme Kokain. Bild: Goran Basic

Am Dienstagabend ist ein 20-jähriger Mann mit dem Auto zu einem Einvernahmetermin beim Hauptgebäude der Zuger Polizei erschienen. Bei der Befragung gab er an, Kokain konsumiert zu haben. Ein bei ihm durchgeführter Drogenschnelltest gab positiv auf Kokain an, schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung. Der Pikettstaatsanwalt ordnete eine Blut- und Urinentnahme im Spital an.

Weiterer Autofahrer unter Drogeneinfluss

Einsatzkräfte haben in der Nacht auf Mittwoch, nach 2 Uhr, auf der Kreuzung Süd-/Weststrasse in Zug einen Autolenker kontrolliert. Bei der Überprüfung des Mannes stellten sie Alkoholsymptome fest. Weil er die Alkoholmessung verweigerte, ordnete der Pikett-Staatsanwalt beim 33-

Jährigen die Blutentnahme im Spital an. Dem fehlbaren Lenker wurde der Führerausweis abgenommen.

Beide fehlbaren Lenker müssen sich wegen Führen eines Fahrzeugs in nicht fahrfähigem Zustand bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. (zfo)