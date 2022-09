Zug 210 Stiere sind für den Zuger Stieremärt angemeldet – darunter auch die Titelverteidiger vom letzten Jahr Am 7. und 8. September findet im Stierenmarkt-Areal die traditionelle Ausstellung statt. Hauptattraktion ist die Siegerparade am Mittwochnachmittag mit anschliessender Mister-Wahl. 05.09.2022, 16.00 Uhr

Vor ausserordentlicher Kulisse: die Stierenprämierung im letzten Jahr. Bild: PD

Am 7. und 8. September ist wieder Zuger Stieremärt. 210 Stiere sind für den 131. Stierenmarkt angemeldet – 141 Original Braunvieh und 69 Brown-Swiss-Stiere. Laut einer Medienmitteilung von Braunvieh Schweiz werden sie am Mittwoch rangiert und zum Kauf angeboten.

Die beiden Titelverteidiger Gemmi BS von Thomas Elmiger (VS) und Harald OB von Eugen Hitz (SO) sind ebenfalls wieder mit von der Partie. Das Rennen um den begehrten Titel «Mister ZM Zug 2022» ist lanciert. Höhepunkt der Stierenschau ist die Siegerparade am Mittwochnachmittag.

Die Auktion geht am Donnerstag über die Bühne

An der Auktion am Donnerstag gelangen ab 13 Uhr rund 40 hochwertige Zuchttiere zur Versteigerung. Hauptsächlich werden hochträchtige Rinder, frisch gekalbte Jungkühe, aber auch interessante Jungtiere angeboten.

Der Auktionskatalog sowie das genaue Programm kann bereits auf www.braunvieh.ch eingesehen werden. Neu kann dieses Jahr auch online mitgeboten werden. Der Link zum Livestream und zur Onlineauktion wird ebenfalls auf der Website aufgeschaltet.

Daneben bietet der Zuger Stieremärt Unterhaltung für alle: Es gibt Marktstände, Säulirennen, Tierhof, Gratis-Bähnli et cetera. Zur Marktatmosphäre zählt auch ein Besuch in der Festwirtschaft oder der Stieren-Bar. (cro)