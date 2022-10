Zug 26 Polizistinnen und Polizisten leisten neu im Kanton Zug ihren Dienst Regierungsrat Stephan Schleiss hat Ende September sechs Frauen und 20 Männer als neue Zuger Polizeiangehörige in die Pflicht genommen. Die feierliche Zeremonie fand im Theater Casino in Zug statt. 03.10.2022, 15.35 Uhr

Die neu in die Pflicht genommenen Polizistinnen und Polizisten mit Regierungsrat Stephan Schleiss (Mitte, rechts) und Kommandant Thomas Armbruster. Bild: Zuger Polizei

An der diesjährigen Inpflichtnahme sind 13 Absolventen des Polizeilehrgangs in die Pflicht genommen worden. Sie haben die Ausbildung an der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) erfolgreich abgeschlossen. Das teilen die Zuger Strafverfolgungsbehörden mit.