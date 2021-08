Autounfall in Zug: Zweimal Totalschaden

Zug 51-jähriger Autofahrer missachtet Vortritt – zweimal Totalschaden Beim Unfall vom Sonntagabend wurde glücklicherweise niemand verletzt. 02.08.2021, 11.23 Uhr

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bild: PD

(rh) Bei der Kreuzung Göbli-/Baarerstrasse in der Stadt Zug sind am Sonntagabend zwei Autos zusammengeprallt. Der Unfall ereignete sich kurz vor 21 Uhr, wie die Zuger Polizei mitteilt. Ein 51-jähriger Autofahrer beabsichtigte von der Göblistrasse kommend über die Baarerstrasse in die Feldstrasse zu fahren. Dabei übersah er das vortrittsberechtigte Fahrzeug eines 53-jährigen Lenkers, der auf der Baarerstrasse in Richtung Baar unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenprall.