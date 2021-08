Dominik unter Strom: Dominik Widmer setzt auf Elektromobilität

Zug Sieben Tage Abenteuer: Radiomoderator Dominik Widmer ist elektrisch unterwegs In der neuen TV-Sendung «Dominik unter Strom» reist der gebürtige Zuger während einer Woche durch die halbe Schweiz. Dabei setzt er ausschliesslich auf Elektromobilität. Sina Engl 09.08.2021, 05.00 Uhr

Elektroauto, E-Scooter oder E-Mountainbike. Das sind nur wenige der Elektro-Gefährte, mit denen der gebürtige Zuger Dominik Widmer seine Tour durch das Sendegebiet von CH Media bestreitet. In der neuen TV-Serie «Dominik unter Strom» nimmt Widmer die Zuschauerinnen und Zuschauer während sieben Folgen mit auf eine Reise rund ums Thema Elektromobilität. Angereichert wird sein Weg durch innovative Visionäre, Experten und E-Mobility-Begeisterte.

Dominik Widmer geniesst die Fahrt im speziellen Gefährt. Bild: 3+

Die Sendung zeigt einen Fahrzeug- und Gadget-Test der Extraklasse. Elektromobilität liegt im Trend; doch was taugen die elektrischen Fortbewegungsmittel eigentlich? Diese Frage stellte sich Dominik Widmer vor Beginn der Sendung. Er wollte wissen: «Wo stehen wir im Thema Elektromobilität?» Nach Abschluss des Drehs kann er sagen: «Es läuft alles megagut.» Widmers Sicht auf die E-Mobilität habe sich sehr verändert. «Mir war nicht bewusst, an welch einem fortschrittlichen Punkt wir schon sind.»

Vom Elektroauto zum Renn-Trottinett

Start der ersten Etappe in Folge 1 ist in Oerlikon im Kanton Zürich. Dominik Widmer beginnt sein Abenteuer noch ganz entspannt im Elektroauto auf dem Weg nach Solothurn. Dort kommt er jedoch schon bald ins Schwitzen, als er versucht, mit dem E-Trottinett in drei Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer zu beschleunigen. Seine erste Etappe endet nach einer mehrstündigen E-Scooter-Fahrt im Kanton Bern, wo er Rast macht und sich für den nächsten erlebnisreichen Tag erholt.

Weiter geht die Reise mit dem Twike, einem dreirädrigen Elektromobil. Später in der zweiten Folge trifft Widmer auf Solarpionier Josef Jenni, der vor 36 Jahren die Tour de Sol Schweiz ins Leben gerufen hat.

Zu Besuch im Kanton Zug

In Folge 4 führt Dominik Widmers Reise in den Kanton Zug. Von der Seebodenalp geht es für ihn mit einem landwirtschaftlichen Gefährt der besonderen Art zur Hohlen Gasse und von dort führt eine waghalsige Tour über den Zugerberg zum schönen Zugersee.

Bild: 3+

Rast findet Widmer auf dem Campingplatz am Badeplatz Brüggli. Die Reise durch seinen Heimatkanton gehört für den Radiomoderator zu einem der Highlights der Sendung.

«In Zug war das einzige Mal richtig schönes Wetter»,

so Widmer. «Ausserdem ist der Zeltplatz mit Aussicht auf den See einfach traumhaft.»

Am meisten faszinierten Dominik Widmer während des Drehs die vielen Tüftler, Experten und Visionäre, die ihm begegneten. «Es gibt so viele Pioniere in der Schweiz, die seit Jahrzehnten an die E-Mobilität glauben.» Was Widmer an diesen besonders beeindrucke, sei deren Selbstlosigkeit und Idealismus. Der Moderator ist nach seinen Erlebnissen in der Sendung zuversichtlich, dass Elektromobilität die Zukunft ist. «Von Experten habe ich immer wieder gehört, dass wir uns in zehn Jahren nur noch Elektroautos kaufen werden», so Widmer. «Daran glaube ich jetzt auch.» Er selbst könne sich sehr gut vorstellen, im Alltag nur noch auf E-Mobilität zu setzen. «Wenn ich mir jetzt ein Auto kaufen würde, dann auf jeden Fall ein elektrisches.»

Unterhaltung darf nicht fehlen

Dominik Widmer wünscht sich, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer der Sendung in jeder Folge etwas Neues dazulernen. Ausserdem hofft er, dass das Publikum inspiriert wird und erkennt, dass Elektromobilität gar nicht so schwerfällig ist, wie immer noch oft angenommen wird. «Ich habe gemerkt, dass alles viel einfacher ist, als man meint», so Widmer.

«Überall, wo ich hinwollte, bin ich während der sieben Tage mit rein elektrischer Antriebskraft ohne Probleme hingekommen.»

Was natürlich nicht zu kurz kommen soll, ist für den Radiomoderator die Unterhaltung. Mit rund 22 Minuten sind die Folgen der Sendung kurzweilig und dank Dominik Widmers aufgestellter Art sehr amüsant.

Hinweis: Die 4. Folge von «Dominik unter Strom» auf der Reise durch Zug ist am Samstag, 14. August, um 18.20 Uhr auf TeleZüri und den zugewandten Regionalsendern TeleBärn, Tele M1, TVO und Tele 1 zu sehen. Verpasste Sendungen können unter dominikunterstrom.ch nachgeschaut werden.