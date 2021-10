Zug 94 gewinnt gegen Solothurn

Fussball Zug 94 gelingt der langersehnte Befreiungsschlag Die Negativserie ist beendet. Erstligist Zug 94 siegt bei Solothurn dank Ronny Mazenauers Treffer verdient 1:0. Michael Wyss 17.10.2021, 16.42 Uhr

Trainer Vural Oenen kann sich mit seiner Mannschaft freuen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. September 2021)

«Ich bin erleichtert und einfach froh, dass wir diese Negativspirale beenden konnten. Den Sieg gönne ich meinen Spielern, sie haben heute viel Herz gezeigt und Kampfgeist bewiesen», freute sich der Zug-94-Trainer Vural Oenen. Ronny Mazenauer avancierte in der 8. Minute mit seinem Treffer, nach einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Solothurner, zum Matchwinner des Tabellenletzten der 1. Liga Gruppe 2. Nach sieben Partien ohne Sieg in der Meisterschaft, war dieses Erfolgserlebnis wichtiger denn je. Oenen: «Das war viel Balsam für meine Akteure. Dieser Dreier bringt grosse Erleichterung.»

«Sind zurück im Rennen»

Der erste Sieg war im Trockenen, Zug 94 hat nun wieder Kontakt zu den Rängen direkt oberhalb des Abstiegsstriches. «Der Dreier kam im richtigen Moment. Mit jeder weiteren Niederlage wird es schwieriger, aus dem Abstiegskeller zu kommen. Wir sind nun wieder zurück im Rennen im Kampf um den Klassenerhalt», so Oenen. Trotz des Sieges beim im Mittelfeld platzierten Solothurn (8. Rang; 11 Punkte) sieht der Cheftrainer noch Steigerungsmöglichkeiten: «Wir müssen uns spielerisch verbessern. Noch war nicht alles perfekt, doch der heutige Auftritt stimmt mich zuversichtlich. Das Team zeigte viel Charakter. Es war eine Willensleistung.» Apropos Glück: In der 87. Minute hatte Solothurn noch einen Pfostenschuss zu beklagen. Viel Dusel für Zug 94, oder wie Oenen sagt: «Wir haben das Glück des Tüchtigen beansprucht.»

Am Samstag (16 Uhr, Herti Allmend) kommt es zum Derby zwischen Zug 94 und Schötz. Dieser Gegner liegt nur drei Punkte vor den Zugern. Oenen: «Der jüngste Sieg hat uns beflügelt, die Köpfe sind nun frei. Ich bin guten Mutes, dass wir auch gegen Schötz ein positives Resultat schaffen werden.» Weitere Punkte sind ein Muss gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaerhalt. Oenen: «Dass wir mit einem Sieg zu Schötz aufschliessen könnten, das ist Motivation genug. Jeder weiss, um was es in diesem Zentralschweizer Duell geht.»