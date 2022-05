Fussball Zug 94 kämpft um den Ligaerhalt Die Zuger empfangen am Samstag den FC Langenthal. 05.05.2022, 18.57 Uhr

Das abstiegsbedrohte Zug 94 in der 1. Liga empfängt am Samstag den FC Langenthal auf der Hertiallmend. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Mit 18 Punkten befindet sich die Zuger Mannschaft aktuell lediglich auf dem 13. Platz, dicht gefolgt vom Schlusslicht SC Buochs mit 16 Punkten. Bleibt zu hoffen, dass die erste Mannschaft sich von der Niederlage von letztem Samstag erholt hat, um die dringend benötigten Punkte gegen Langenthal zu holen. Denn da reisten die Zuger nach Schötz zum wichtigen Auswärtsspiel im Kampf um den Ligaerhalt. Das Zusammenspiel funktionierte an diesem Tag einfach nicht und es kam zu keinen gefährlichen Torchancen seitens Zug. Schötz gewann dieses wichtige Spiel gegen Zug 94 mit 2:0 und erzielte drei weitere Punkte. (tn)