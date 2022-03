Fussball: Zug 94 meldet sich dank Überraschungssieg zurück

Fussball Zug 94 überrascht und verlässt den letzten Tabellenplatz Nach drei torlosen Partien in der 1.-Liga-Meisterschaft jubeln die Zuger wieder. Sadiku und Ugljesic erzielen die Treffer beim 2:1-Erfolg beim Spitzenteam Höngg. Michael Wyss Jetzt kommentieren 20.03.2022, 13.48 Uhr

Glauben wieder an sich: Petar Ugljesic (in Rot) und die Zuger. Bild: Raphael Biermayr (Niederhasli, 5. März 2022)

«Dieser Dreier tut gut und war enorm wichtig für das Selbstvertrauen. Das waren Big Points für uns, die sich das Team auch verdiente», freute sich Zug-94-Trainer Thomas Jent nach dem überraschenden 2:1-Sieg seines Teams bei Höngg in Zürich. «Es war ein erster Schritt in die richtige Richtung», so Jent weiter.

Und das notabene gegen ein Topteam. Die Zürcher hatten vor dem Spiel 18 Punkte mehr auf dem Konto als das Schlusslicht Zug. «Das zeigt, dass wir doch einige Qualitäten im Team haben. Daran habe ich auch nie gezweifelt. Die Mannschaft lebt und der Teamgeist ist nach wie vor positiv. Der Sieg kam im richtigen Moment», sagte der Zuger Captain und Verteidiger Cleric Njau. Mit zwölf Punkten hat man die rote Laterne an ­Buochs (0:5-Niederlage bei Wohlen) abgegeben, was psychologisch wichtig ist. Nun wittert Zug 94 wieder Kontakt zum zwölften Tabellenrang und dem Verbleib in der 1. Liga.

Nach zuletzt zwei ärgerlichen Niederlagen in der Meisterschaft gegen den Nachwuchs der Grasshoppers (0:2) und Kosova (0:1) war dieser Sieg viel Balsam auf die Zuger Seele. Stürmer Petar Ugljesic, der mit seinem 2:1-Siegtreffer (durch einen Foulpenalty) für die Entscheidung in Höngg sorgte, sagte:

«Wir schöpfen wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Es war ein Sieg, den wir uns mit Kampf und viel Wille verdienten. Wir haben heute wieder mutig gespielt und zeigten eine starke zweite Halbzeit. Daran müssen wir anknüpfen.»

Den Führungstreffer der Zürcher nach etwas mehr als einer halben Stunde konnte Gjelbrim Sadiku ausgleichen (58.).

Am Samstag geht es gegen Luzerns U21-Team

«Dass es im Fussball schnell gehen kann, zeigt sich immer wieder. Hat man einmal eine Serie, gewinnt zwei oder drei Spiele, ist alles wieder möglich und die Welt sieht besser aus», zeigte sich der Zuger Verteidiger Leotrim Nitaj zuversichtlich hinsichtlich der kommenden Aufgaben. Doch Nitaj weiss auch, dass es weitere grosse Anstrengungen benötigt:

«Wir müssen mehr als 100 Prozent geben, damit wir aus dem Abstiegssumpf kommen. Wenn wir uns blaue Flecken holen, werden wir auch belohnt.»

Weiter geht es für Zug 94 am kommenden Samstag mit dem Derby gegen den Nachwuchs des FC Luzern (16 Uhr, Hertiallmend).

