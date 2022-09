Bruno Lopez spielt für die zweite Mannschaft des FC Zug 94

Zug 94 Verteidiger Bruno Lopez kam vor sechs Jahren in die Schweiz: «Der Fussball machte das Heimweh erträglicher» Der 22-Jährige spielt als Aussenverteidiger in der zweiten Mannschaft, die bisher eine starke 3.-Liga-Saison zeigt. Der Portugiese hat sich prächtig integriert. Dennoch träumt er immer wieder von seiner Heimatstadt. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Bruno Lopez fand bei Zug 94 ein Umfeld. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 27. September 2022)

Vor sechs Jahren holte der Vater von Bruno Lopez diesen in die Schweiz, um ihm eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen. «Es war schwer für mich, alles war neu», erzählt der heute 22-Jährige und führt aus:

«Ich musste die deutsche Sprache erlernen und einen neuen Freundeskreis aufbauen. Zudem hatte ich starkes Heimweh. Ich vermisste meine Mutter und meine Zwillingsbrüder, die in Portugal blieben.»

Bruno Lopez ist in Lissabon aufgewachsen. Sein Elternhaus befinde sich nur einen Steinwurf vom Estádio da Luz entfernt, wo Benfica seine Heimspiele austrägt. «Wie meine ganze Familie bin auch ich ein grosser Fan dieses Klubs. Besonders angetan hat es mir der ehemalige Benfica-Verteidiger João Cancelo, der heute in den Diensten von Manchester City steht.»

Das Lob des Trainers

Es verwundert daher nicht, dass Bruno Lopez nach seinem Umzug in die Schweiz als Verteidiger bei den A-Junioren des FC Ägeri anheuerte, ehe er zu Zug 94 wechselte, wo er heute in der zweiten Mannschaft einen Stammplatz innehat. Der Trainer Egidio Verta bezeichnet den Aussenverteidiger als «lernwillig» und betont:

«Bruno Lopez hat innert kurzer Zeit grosse Fortschritte gemacht.»

Der junge Portugiese sagt, er verspüre das anfänglich quälende Heimweh nicht mehr so stark wie in den ersten Wochen und Monaten in der Schweiz. Er betont: «Der Fussball machte das Heimweh verträglicher. Ich habe neue Kollegen und Freunde gefunden, mit denen ich auch neben dem Platz Spass haben kann.»

Hohe Ziele mit der Mannschaft

Spass hatte er auch im letztjährigen, viertägigen Trainingslager mit Zug 94 II im spanischen Alicante, wo das Team zu einer verschworenen Einheit zusammengewachsen sei. Das soll sich schon bald in sportlichem Erfolg niederschlagen.

«Wir wollen in die Aufstiegsrunde, und dann werden wir alles daransetzten, den Aufstieg in die 2. Liga zu erreichen», sagt Lopez. Derzeit ist das Team als Zweitplatzierter – punktgleich mit Leader Stans – auf gutem Weg dazu.

Über den FC Ägeri fand Bruno Lopez auf die Hertiallmend. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 27. September 2022)

Egidio Verta sei ein Trainer, der genau wisse, worauf es ankommt. «Wenn wir einen Fehler machen, korrigiert er sofort und zeigt, wie man es besser hätte machen können. Und er zeigt auch auf, warum der Fehler passiert ist.»

Er will Kindergärtner werden

Bruno Lopez würde gern in der 2. Liga oder höher spielen. Aber er räumt ein:

«Wenn es nicht klappen sollte, geht die Welt für mich noch lange nicht unter. Dann versuche ich, meinen derzeitigen Beruf als Kinderbetreuer mit dem Erwerb des Kindergartenlehrer-Diploms zu toppen.»

Er nehme das Leben, wie es komme – Schritt für Schritt, sagt er. «Ich mache mir nicht gross Gedanken, was sein wird, wenn ein Plan scheitert. Wenn etwas nicht so läuft, wie ich es mir erhofft habe, bin ich einzig und allein von mir enttäuscht. Den anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, ist nicht mein Ding.»

Seine Mutter fehlt ihm – und ein Törtchen

Obschon er sagt, das Heimweh überwunden zu haben, kommt Bruno Lopez nochmals auf dieses Thema zu sprechen: «Ich vermisse meine Mutter und meine Brüder noch immer. Und ich vermisse auch meine ehemaligen Schulkollegen, den herrlichen Atlantikstrand und die schmucke Lissabonner Altstadt.»

Er träume davon, schon bald wieder in einem der vielen Strassencafés einen Pastéis de Belém – ein Blätterteigtörtchen mit Pudding – geniessen zu können. Zudem träume er von einem Ausflug nach Paris, wo er vom Eiffelturm den Blick über die Stadt der Liebe schweifen lassen möchte. Und wenn es seine Finanzen erlauben würden, würde er gerne nach Dubai fliegen.

Unvergesslicher Auftritt in Frauenkleidern

Ob diese Träume je in Erfüllung gehen werden, ist offen. Sicher ist aber, dass Zug 94 II im kommenden Winter wieder ins Trainingslager fahren wird. «Wir werden für vier Tage in Malaga Station machen und den ohnehin schon guten Zusammenhalt zementieren», prophezeit Bruno Lopez.

Im Trainingslager letztes Jahr zog er sich den Spott der Teamkollegen zu, wie er schildert:

«Ich wurde Letzter in einer intern veranstalteten Challenge. Deshalb musste ich mit einer Langhaarperücke auf dem Kopf und in Frauenkleider gehüllt in den Ausgang.»

Zunächst warten aber weitere Aufgaben in der Meisterschaft auf die zweite Mannschaft von Zug 94. Am Sonntag (14 Uhr, Hertiallmend) empfängt das Team den Engelberger SC aus der erweiterten Tabellenspitze.

Bruno Lopez fehlt in dieser Partie gelbgesperrt. «Aber meine Teamkollegen werden alles daransetzen, um drei Punkte einfahren zu können», ist er überzeugt.

