Zügeln: Augenschein beim Zuger Unternehmen Weber-Vonesch

Zug Albtraum Zügeln: Überlässt man ihn Fachleuten, geht der Umzug entspannter über die Bühne Der 30. September gilt in den meisten Kantonen als offizieller Umzugstermin. Herr und Frau Schweizer packen ihre Habe ein und wechseln ihr Domizil. Ein Zuger Umzugsunternehmen gibt Einblick in sein Von-A-nach-B-Geschäft. Cornelia Bisch

Der erste Teil des neu gebauten Papieri-Areals in Cham ist bezugsbereit. Neue Mieter und Stockwerkeigentümerinnen beziehen die modernen Wohnungen, die noch den Duft frischer Farbe und gebürsteter Holzböden verströmen.

Die persönliche Habe ihrer Kundschaft heil von A nach B zu transportieren, ist das Kerngeschäft der Weber-Vonesch Transporte AG Zug. (von links) Haresh Ramesh, Geschäftsführer Urs Weber, Luis Prieto, Sven Kilieger und Nicolas Fischlin. Bild: Matthias Jurt (Cham, 22. September 2022)

Ein Lastwagen der Weber-Vonesch Transport AG Zug fährt vor. Sechs Zügelmänner steigen aus, lassen die Hebebühne herunter und beginnen damit, den Wagen fachmännisch zu entladen. «Das muss alles in den sechsten Stock», sagt Luis Prieto, während er ein mannshohes, unförmiges Gebilde, von oben bis unten in Folie eingeschlagen, auf die Hebebühne wuchtet. Nein, nein, nicht alle Möbel würden so aufwendig eingepackt, «nur die besonders heiklen und wertvollen», erläuter er.

Seine Kollegen sind mit einer Ausnahme im Haus verschwunden. «Wir bilden nun eine Transportkette», erklärt Sven Kilieger. «Ich nehme die Ware von Luis entgegen und bringe sie zum Kollegen, der im Lift Stellung bezogen hat. Zwei weitere laden oben aus. Der Kunde weist sie ein.»

Es entsteht eine Transportkette: Luis Prieto reicht seinem Kollegen Sven Kilieger die Waren, er trägt sie zum Lift und übergibt sie an einen weiteren Kollegen. Bild: Matthias Jurt (Cham, 22. September 2022)

1500 Umzüge jährlich

«Man sollte körperlich fit und handwerklich geschickt sein als Zügelperson», sagt Urs Weber, Geschäftsführer der Weber-Vonesch Transport AG. Eine gute Ausrüstung, Know-how und Erfahrung würden dann das nötige Rüstzeug bilden, um die Arbeit effizient verrichten sowie Verletzungen und Schäden vermeiden zu können.

Weber führt das 77-jährige Familienunternehmen seit zehn Jahren. Mit seinen 20 Festangestellten und etwa gleich vielen Aushilfen bewältigt die Firma rund 1500 Umzugsaufträge jährlich. «Als zusätzliche Verstärkung beschäftigen wir immer gerne Studierende während der Semesterferien oder wann immer sie Zeit haben.»

Die einzelnen Aufträge würden sich stark unterscheiden, erzählt Weber. Manche Kunden hätten alles schon fixfertig verpackt, die Kartons beschriftet, die Möbel demontiert. Dann sei ein Umzug eine Sache von wenigen Stunden.

«Andere fahren in die Ferien und überlassen uns neben der Umzugsarbeit auch das Packen und Demontieren beziehungsweise das Auspacken und Montieren der Möbel.»

Solch eine umfassende Leistung könne mehrere Tage in Anspruch nehmen und 10'000 Franken oder mehr kosten.

In der Wohnung werden die Möbel nach Kundenwunsch platziert. Bild: Matthias Jurt (Cham, 22. September 2022)

Teilweise ist eine intensive Planungsarbeit nötig

«Grundsätzlich ist es jedoch schwierig, die Kosten abzuschätzen, ohne dass man vor Ort war», so Weber. Denn es gebe Dreizimmer-Wohnungen, in denen mehr Ware lagere, als in einem kleinen Haus. «Deshalb nimmt einer unserer Berater jeweils vorab einen Augenschein beim Kunden und organisiert anschliessend die Zügelaktion.» Ein Umzugsteam könne aus zwei oder aus über 20 Personen bestehen.

Umzüge von Firmen und Institutionen würden sich manchmal über mehrere Wochen erstrecken.

«Beim Umbau der Suva Luzern waren wir während eineinhalb Jahren praktisch permanent engagiert.»

Eine organisatorische und zeitliche Herausforderung stelle beispielsweise ein Altersheimumzug dar, führt Weber aus. «Denn dort ist es wichtig, dass alles an einem Tag durchgeführt wird und die Zimmer abends wieder vollständig eingerichtet und bezugsbereit sind. Also wird alles bis ins letzte Detail vorausgeplant.»

Extremsituationen erleben Urs Webers Zügelfachleute selten.

«Aber es kommt schon mal vor, dass wir die Wohnung eines Messies mit Polizeibegleitung räumen müssen. Das ist dann alles andere als angenehm.»

Reist jemand ins Ausland, wünscht er manchmal die Einlagerung seines Besitzes. «Auch das bieten wir an.» Der Unternehmer hat jedoch aus schlechter Erfahrung gelernt, die Miete für Lagerplätze im Voraus zu verrechnen. «Es kommt vor, dass Kunden einfach verschwinden und wir auf den Miet- und Entsorgungskosten sitzen bleiben.»

Vorsicht vor unseriösen Anbietern

Sorgen bereiten Urs Weber bisweilen auch unseriöse Konkurrenzunternehmen, die mit tiefen Pauschalpreisen locken, dem Kunden dann aber jede zusätzliche Handreichung teuer verrechnen und mit dem Umzugsgut unsachgemäss umgehen.

«Das bringt die ganze Branche in Verruf.» Leider gebe es keine fachspezifische Zertifizierung. Jeder X-Beliebige könne ohne Kenntnisse ein Umzugsunternehmen eröffnen.

«Am besten hört man sich um und beachtet die Kundenbewertungen, bevor man einem Unternehmen sein Vertrauen schenkt.»

Inzwischen ist der Lastwagen auf dem Papieri-Areal leergeräumt. Das Zügelteam ist fertig und hat ein schönes Trinkgeld bekommen. «Das teilen wir nun untereinander auf», sagt Sven Kilieger. Manchmal bekommen er uns seine Kollegen auch ein Z'Nüni, das sie ebenfalls sehr schätzen. Und schon geht’s weiter zur nächsten Fuhre.

