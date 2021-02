Zug Alexandra Kühn wird neue Leiterin Fachstelle Kommunikation bei der Staatskanzlei des Kantons Zug Im Zuge der Nachfolgeregelung in der Kommunikationsstelle des Regierungsrats hat der Regierungsrat beschlossen, die neue Fachstelle Kommunikation bei der Staatskanzlei anzusiedeln. Kühn verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen interne und externe Kommunikation, Online-Medien und digitale Transformation. Sie tritt die Stelle per 1. Mai 2021 an. 24.02.2021, 10.37 Uhr

(haz) Alexandra Kühn (40) ist laut Medienmitteilung der Zuger Staatskanzlei in Steinhausen aufgewachsen und heute in der Stadt Zug wohnhaft. Sie hat an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW ein Studium in Journalismus und Organisationskommunikation abgeschlossen. Nach über zehn Jahren als Kommunikationsspezialistin auf Agentur- und Unternehmensseite ist sie aktuell Geschäftsführerin eines Vereins zur Förderung neuer Arbeitsformen in der Schweiz. Dabei verantwortet sie auch die Kommunikation gegenüber unterschiedlichen Anspruchsgruppen sowie den Aufbau und die Bewirtschaftung der verschiedenen Online-Plattformen. Überdies ist sie auch die erste Anlaufstelle für Medienschaffende. Nach drei Jahren in dieser Funktion bringt Alexandra Kühn ihre Expertise ab Frühling für den Kanton Zug ein.