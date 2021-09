Podiumsdiskussion als Maturaarbeit

Zug Als Maturaarbeit eine Podiumsdiskussion organisiert und auch gleich moderiert Der angehende Maturand Jann Gadmer hat eine politische Debatte zur «99%-Initiative» moderiert. Diese Diskussion ist ein Teil seiner Maturaarbeit, welche sich mit der Politik und ihrem Abstimmungsverhalten befasst. Lilo Stercki Jetzt kommentieren 03.09.2021, 14.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vier junge Politikerinnen und Politiker aus vier verschiedenen Jungparteien haben vergangenen Donnerstag in der Aula der Kantonsschule Zug heiss debattiert. Mittendrin Moderator Jann Gadmer, der die Debatte ins Leben gerufen hat. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Rahmen seiner Maturaarbeit verschiedene Meinungen zur «99%-Initiative» dem Publikum näherzubringen. Zu seiner linken befanden sich die beiden Befürworterinnen der Initiative aus der Jungen Alternative und der Jungsozialistinnen Partei Zug. Ihren Meinungen entgegen wirkten die Vertreter der Jungen Freisinnigen und der Jungen SVP mit einem klaren Nein zum Vorschlag.

Maturand Jann Gadmer (gelbes Shirt) hat für seine Abschlussarbeit ein Podium zur Abstimmung über die «99%-Initiative» der Juso organisiert. Bild: Stefan Kaiser (Zug 2. September 2021)

Doch von welchem Thema war überhaupt die Rede? Die «99%-Initiative», welche von der Juso Schweiz lanciert wurde, verlangt, dass das Kapitaleinkommen über 100'000 Franken mit einem Prozentsatz von 1,5 versteuert werden muss. Zu dieser Art des Einkommens gehören Zinsen, Dividenden, Mieterträge, Aktiengewinne und so weiter. In der Schweiz kennen wir zudem das Arbeitseinkommen, wozu der Gewinn der verrichteten Arbeit im Beruf zählt. Diese Initiative fordert jedoch nur eine Änderung des Kapitaleinkommens, weil diese Gewinne noch nicht gleich hoch versteuert werden wie das Arbeitseinkommen. Dem Initiativkomitee liegt es demnach am Herzen, dass die Vermögensungleichheit in der Schweiz eingegrenzt wird und eine Umverteilung zu Gunsten der Mittelschicht stattfindet. Das Geld, welches somit zurück zum Bund fliesst, kann für die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und gebührenfreie Kitas gebraucht werden, wie auch für weitere Investitionen in das schweizerische Gesundheitssystem.

Junge Freisinnige: KMU gehen beim Juso-Vorschlag vergessen

«Was der Vorschlag der Juso aber nicht berücksichtigt, sind die KMU», so die Meinung von Fabienne Hotz der Jungen Freisinnigen Zug. Für sie steht ganz klar fest, dass diese Initiative nicht nur die Superreichen treffen wird, wie die Juso es vorgesehen haben, sondern, dass auch Kleinunternehmen darunter leiden werden. «Dazu kommt, dass kein wirklicher Bedarfsnachweis für mehr Steuern vorhanden ist.» Die Schweiz habe bereits schon zum jetzigen Zeitpunkt ein funktionierendes Steuersystem, bei dem keine weitere Steuer eingeführt werden sollte. Diesen Standpunkt vertritt auch der Bundesrat, denn auch in Bern fürchten die Politiker um das Wohlergehen der Wirtschaft.

Junge Alternative: Ein Prozent der Bevölkerung besitzt 43 Prozent des Gesamtvermögens

Beständig dagegen halten die Befürworter der Initiative. Dazu äusserte sich Delia Meier von der Jungen Alternative Zug: «Es kann nicht sein, dass ein Prozent der schweizerischen Bevölkerung 43 Prozent des Gesamtvermögens besitzt. Die Vermögensschere geht immer weiter auf, wenn wir jetzt nicht etwas dagegen unternehmen.» Für sie und viele Mitmenschen ist es nicht fair, dass die hohen Geldsummen des Kapitaleinkommens vermehrt werden können, ohne gleich hoch versteuert zu werden, wie wenn eine natürliche Person aktiv Arbeit leistet. So auch der Slogan des Initiativkomitees: «Geld arbeitet nicht – Du schon!»

Beiden Seiten schienen die Argumente nicht auszugehen und aus diesem Grund übernahm ab und zu Jann Gadmer die Führung über die Diskussion, um im Thema voranzuschreiten. Er selbst hat auch schon bei «Jugend debattiert» mitdiskutiert und weiss darum, wie es ist, hinter einem solchen Podium zu stehen. Diese Erfahrung war auch der Auslöser, weswegen er sich dafür entschieden hat, seine Maturaarbeit dem Abstimmungsverhalten früherer Wahlen unter Einbezug von Trends und Vorprognosen zu widmen. Dafür hat er auch gerne den grösseren Aufwand in Kauf genommen, den so ein praktisches Projekt mit sich bringt. «Die Debatte ist meinen Vorstellungen und Zielen gerecht geworden, wenn sie sie nicht sogar übertroffen haben. Es herrschte eine sehr respektvolle Atmosphäre, in der jeder ausreden konnte, und das habe ich sehr geschätzt.»

Nach einer guten Stunde hat die Podiumsrunde ein Ende gefunden und somit auch die neuen Informationen, mit denen ein Zuschauer sich nun ein besseres Bild der Initiative bilden konnte. Beide Meinungen haben stichhaltige Argumente hervorgebracht und die Aula musste man mit der Frage der korrekten politischen Verteilung verlassen, welche jede und jeder für sich selbst bis am 26. September 2021 beantworten muss.