Andreas Fürling neu in der WWZ-Geschäftsleitung

Zug Andreas Fürling wird Leiter des neuen WWZ-Geschäftsbereichs Der 42-Jährige übernimmt am 1. September die Verantwortung für den neu geschaffenen Geschäftsbereich Marketing & Produktmanagement. Er wird damit Mitglied der Geschäftsleitung. 30.08.2021, 17.03 Uhr

Andreas Fürling. Bild: PD

(rh) Im neuen Geschäftsbereich fasst das Zuger Unternehmen seine Produktmanagement- und Marketingaktivitäten über alle Sparten zusammen (Energie, Telekommunikation, Wasser, Elektromobilität), wie es in einer Medienmitteilung heisst.

«Mit Andreas Fürling konnte sich ein ausgewiesener Fachmann aus unseren eigenen Reihen in einem intensiven Selektionsprozess durchsetzen», wird Roland Staerkle, Vizepräsident des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Personalausschusses der WWZ AG, zitiert. Der neue Geschäftsbereich Marketing & Produktmanagement unterstreiche die strategische Bedeutung der Kunden- und Marktorientierung im Hinblick auf die Liberalisierung und Konvergenz der Energie- und Telekommärkte.

Andreas Fürling ist seit 2017 bei der WWZ AG und führt seit 2018 die Abteilung Marketing. Er besitzt einen Master of Digital Marketing and Communication Management von der Hochschule Luzern (2016) und schloss 2020 ein Executive MBA in Business Engineering an der Universität St. Gallen HSG mit dem Fokus auf Organisationsdesign und Kundenorientierung ab. Andreas Fürling ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.