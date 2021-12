Stadt Zug will Coronageschädigte im Ausland unterstützen

Zug Auslandshilfe ist Sache des Bundes – dennoch will die Stadt in kleinem Rahmen Gelder sprechen Im Herbst wurde eine Motion eingereicht mit dem Auftrag, zu prüfen, wo die Stadt im Ausland Coronageschädigte unterstützen kann. Der Stadtrat bleibt zurückhaltend. Vanessa Varisco 03.12.2021, 05.00 Uhr

Der Bund ist zuständig für Auslandshilfe, so die eine Seite. Dennoch könne auch die Stadt einen Beitrag leisten, entgegnet die andere, meist linke Seite des politischen Spektrums. Diese zwei Argumente prallen immer wieder aufeinander, wenn es im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug um Vorstösse geht, die Begünstigung ausländischer Organisationen und Ähnlichen vorsehen. So war es auch im September, als das Parlament über die Überweisung der Motion «Besondere Zeiten erfordern besondere Taten!» von Dagmar Amrein (ALG) und 18 Mitunterzeichnenden debattierte. Der Stadtrat sollte einen Vorschlag ausarbeiten, wie Zug einen kleinen, aber angemessenen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie in ärmeren Ländern leisten könne. Die SVP stellte damals einen Nicht-Überweisungsantrag.

Die Motion wurde letztlich überwiesen, und der Stadtrat legte Ende November den zugehörigen Bericht vor. Von Januar bis August hat die Stadt 45'000 Franken für Auslandshilfe aufgewendet. Insgesamt 50'000 Franken hatte der Grosse Gemeinderat dafür mit dem Budget im Dezember 2020 genehmigt. Folgende Projekte wurden damit schon unterstützt:

Beiträge ausgerichtet wurden mit diesem Geld an neun Organisationen, die sich im Ausland einsetzen. Zum Beispiel spendete man 5000 Franken an die Organisation Christlicher Friedensdienst, der sich in Palästina, Israel, Marokko, Algerien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina betreffend Corona-Nothilfe für besonders verletzliche Frauen und Familien engagiert. Auch Solidarmed erhielt eine Tranche von 5000 Franken, womit für Notleidende in Indien Lebensmittelpakete finanziert wurden.

Stadt fehlen die fachlichen Ressourcen

Eine Unterstützung im grossen Stil plant der Stadtrat aber nicht, wie dem Bericht zu entnehmen ist. Er argumentiert wie die SVP: Auslandhilfe ist Sache des Bundes. «Bei der humanitären Hilfe handelt es sich nicht um eine Aufgabe der Einwohnergemeinden im Sinne des Service public und der Dienstleistungen für das Gemeinwesen.» Der Bund verfüge mit der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit (Deza) über die Fachkompetenzen bei der Solidarität mit Menschen in Not.

Im Gegensatz dazu:

«Die Stadt Zug verfügt weder über die personellen noch die fachlichen Ressourcen, um eine seriöse Entwicklungszusammenarbeit als Grundlage für die Ausschüttung grösserer Beträge für die Entwicklungs- und Coronahilfe zu betreiben.»

Der Stadtrat will das Subsidiaritätsprinzip einhalten und keine zusätzlichen Mittel für die humanitäre Hilfe im Ausland einsetzen. Stattdessen möchte er nachhaltige, gezielte Unterstützung an die Partnerstädte beziehungsweise Partnergemeinden leisten, wo «ein mehrjähriger zukünftiger Nutzen erzielt werden kann».

Der Stadtrat sei sich bewusst, dass die Coronapandemie eine globale Pandemie mit verheerenden Folgen sei. «Um diese Folgen zu mindern, hat sich der Stadtrat entschieden, zwei Zuger Institutionen für Massnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 mit je 200'000 Franken zu unterstützen», schreibt das Gremium. Zum einen soll die Ruedi-Leuppi-Stiftung Elfenbeinküste begünstigt werden, zum andern der Verein zur Unterstützung des Spitals Criuleni Moldawien. Der Stadtrat wird dem Grossen Gemeinderat hierfür eine separate GGR-Vorlage unterbreiten.