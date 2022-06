Zug: Balkon brannte mitten in der Stadt

Zug Balkon steht mitten in der Stadt in Vollbrand In einem Mehrfamilienhaus an der Metallstrasse ist auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, verletzt wurde niemand. 09.06.2022, 09.16 Uhr

Der Balkon stand in Vollbrand. Bild: Zuger Polizei (Zug, 9. Juni 2022)

Am Donnerstag, kurz vor 5 Uhr sind mehrere Meldungen bei der Zuger Polizei eingegangen, dass es an der Metallstrasse in der Stadt Zug brenne. Ein Balkon eines Mehrfamilienhauses stand in Vollbrand. Als das Feuer ausbrach, befand sich eine Person in der betroffenen Wohnung – der 63-jährige Mann konnte jedoch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.