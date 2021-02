Zug Beim Verwaltungszentrum an der Aabachstrasse wird gebohrt Auf dem Areal des Verwaltungszentrums an der Aa in der Stadt Zug werden zwei neue Grundwasserbrunnen gebohrt. Die notwendigen Arbeiten sind aufwendig und dauern rund sechs Monate lang. 26.02.2021, 12.19 Uhr

(haz) Die Gebäude auf den kantonalen Liegenschaften an der Aabachstrasse in Zug werden seit deren Erstellung Anfang der 90er-Jahre mit Grund­wasser beheizt und gekühlt. Einige der dafür notwendigen, bis zirka 120 Meter tiefen und teils über 30 Jahre alten Filterbrunnen sind laut Medienmitteilung der Baudirektion in einem schlechten Zustand und müssen ersetzt werden. Das Hochbauamt des Kantons Zug realisiert deshalb zwei neue Grundwasserbrunnen, mit denen das tiefliegende und unter Druck stehende, so genannte artesisch gespannte Grundwasservorkommen neu erschlossen wird. Ein Brunnen wird neben dem Kreisel General-Guisan-Strasse/Aabachstrasse, der andere Brunnen im Süden des Areals an der Aa platziert.