Zug Benefizauktion zu Gunsten geflüchteter Menschen Die Künstlerin Gisela Bitterli-Jochimsen versteigert in Zug 55 Kunstwerke für einen guten Zweck.

Andreas Faessler 08.09.2021, 15.03 Uhr

Ausschnitt aus den Werken, welche versteigert werden. Bild: PD

«Die Themen Flucht und Migration haben mich immer auch in der Kunst beschäftigt», sagt Gisela Bitterli-Jochimsen. Vor einem Jahr habe die Idee angefangen zu reifen, einen Teil ihrer Arbeiten zu versteigern und den Erlös dem Zürcher Verein Solinetz zukommen zu lassen, welcher gezielt Hilfe zur Verbesserung der Lebensumstände geflüchteter Menschen leistet.

Die Benefizauktion findet am Samstag, 25. September, um 14 Uhr im Kulturhaus Gewürzmühle an der St.-Johannes-Strasse 40 in Zug statt. Die 55 Kunstwerke sind derzeit online vorzubesichtigen unter www. bitterlijochimsen.ch. Auf Anmeldung kann man sie auch vor Ort in der Gewürzmühle begutachten (Tel. 077 414 27 81, E-Mail: gisela.bitterli@bluewin.ch).

Alles, was der Sache dient...

Die Künstlerin wendet für ihre Arbeit unterschiedliche Techniken an – Mischtechnik, unkonventionelle Materialien auf unterschiedlichen Bildträgern ... «Ein Bild machen, das etwas erzählt, ist für mich ähnlich, wie ein Gericht kochen», erklärt Gisela Bitterli-Jochimsen. «Der Prozess bleibt spannend, sinnlich, sonst wird das nichts. Und alle Materialien, die der Sache dienen, sind erlaubt.»

Die 55 Kunstwerke habe sie nach ihrer «Markttauglichkeit» ausgesucht, wie die Künstlerin sagt. Ihre Kunst ist sonst hauptsächlich flüchtig, da performativ. Und ihre physischen Werke bestehen oft aus vergänglichen Materialien. So aber nicht die nun zur Auktion gelangenden – und das ist denn auch mit der Markttauglichkeit gemeint.

www. bitterlijochimsen.ch; www.gewuerzmuehle.ch