Zug Bossard Gruppe verzeichnet den besten Jahresstart in der Unternehmensgeschichte Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 11,8 Prozent auf 244,8 Millionen Franken. In Lokalwährung betrug das Wachstumsplus sogar 12,9 Prozent. Ein starkes Wachstum gab es in Asien. 12.04.2021, 14.20 Uhr

(haz) Die erfreuliche Erholung des Geschäftsgangs der Bossard Gruppe im vierten Quartal 2020 setzte sich laut Mitteilung des Unternehmens im ersten Quartal 2021 fort. Der in allen Regionen breit spürbare Aufschwung und die damit verbundenen hohen Wachstumsraten werden durch die vergleichsweise tiefen Basiswerte des Vorjahres verstärkt. «Die Kunden schätzen unsere konstant hohe Lieferfähigkeit, sodass wir über unseren Erwartungen vom Rückenwind der Konjunktur profitieren konnten. Auch der Fokus auf neue Kunden in Zukunftsindustrien wie Automation, Medizinaltechnik, Elektromobilität und Schienenfahrzeugbau trugen weitere Früchte», wird Daniel Bossard, CEO der Bossard Gruppe in der Mitteilung zitiert.

Aktive Marktentwicklung mit Rückenwind

In Europa verzeichnete Bossard ein Wachstum von 11 Prozent auf 147,7 Millionen Franken (in Lokalwährung: +9,5 Prozent). Das positive wirtschaftliche Umfeld hat sich nach der Stabilisierung im vierten Quartal 2020 weiter gefestigt. Kommt hinzu, dass das vergangene von der Pandemie geprägte Geschäftsjahr auch Chancen geboten hat, die die Bossard Gruppe zu nutzen wusste: Dank der digitalen Kompetenz im Bereich Logistik- und Engineering-Dienstleistungen konnten Kundenprojekte vorangetrieben und ausgebaut werden.

In Amerika stieg der Umsatz um 1,9 Prozent auf 55 Millionen Franken. Die erfreuliche Geschäftsentwicklung wurde hingegen durch den schwachen US-Dollar geschmälert, belief sich doch das Umsatzwachstum in Lokalwährung auf 8,7 Prozent. Die fortschreitende Diversifikation der Kundenbasis unterstützte das Wachstum in dieser Marktregion.

Die Marktregion Asien wuchs um 32,4 Prozent auf 42,1 Millionen Franken (in Lokalwährung: +34,5 Prozent). Asien profitierte einerseits von tiefen Basiswerten aus dem Vorjahr, die durch den Lockdown im ersten Quartal 2020 stark geprägt waren. Andererseits führte der verstärkte Fokus auf Wachstumssegmente zu einer erfreulichen Entwicklung der Projektpipeline und von Neukunden.

Vorsichtig optimistischer Ausblick

Die dritte Covid-19-Welle hat die Industrie bisher weniger hart getroffen als die erste und zweite Welle, sodass die meisten Bossard Standorte heute wieder im Normalbetrieb arbeiten. Die Marktdaten – allen vorab die Einkaufsmanagerindizes in den für Bossard wichtigsten Absatzmärkten – signalisieren laut Medienmitteilung weiterhin eine Erholung auf breiter Basis. Die Folgen weiterer pandemiebedingter Einschränkungen sind jedoch schwer abschätzbar und reduzieren die Visibilität. Nichtsdestotrotz bleibt Bossard vorsichtig optimistisch für die weitere Entwicklung des Geschäftsjahres.