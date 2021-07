Zug Daniel Brunner neuer Geschäftsleiter von Consol Daniel Brunner hat als Vorsitzender der Geschäftsleitung die Führung von Consol übernommen. Er löst damit die bisherige, interimistische Leitung ab. 14.07.2021, 13.38 Uhr

(haz) Der Vorstand von Consol hat Daniel Brunner zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung gewählt. Er hat am 1. Juli sein Amt angetreten und die neuen Führungsaufgaben übernommen, wie es in einer Medienmitteilung der Institution heisst. Der Wahl von Daniel Brunner ging ein intensives Bewerbungs- und Auswahlverfahren voraus.

Daniel Brunner. Bild: PD

«Daniel Brunner hat uns überzeugt. Als führungs- und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit grosser Empathie bringt er aus Sicht des Vorstands die notwendigen Erfahrungen und das Fachwissen mit, um nicht nur die laufenden Projekte und Geschäfte gezielt weiterzuverfolgen, sondern um Consol erfolgreich in die Zukunft zu führen – was unter anderem bedeutet, gleichermassen die sozialen wie wirtschaftlichen Zielsetzungen unserer Organisation zu berücksichtigen und wirksam miteinander zu verbinden», wird Roland Zerr, Vorstandspräsident Consol, in der Mitteilung zitiert.

Daniel Brunner blickt auf langjährige Berufserfahrungen in verschiedensten Führungspositionen in schweizerischen wie internationalen Unternehmen zurück. Der diplomierte Experte in Rechnungslegung und Controlling war unter anderem Mitgründer und langjähriger CEO eines Start-ups in der Kleintiermedizin und ist aktiv als Dozent an eidgenössischen Lehrgängen und Höheren Fachschulen tätig. Daniel Brunner ist 49 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Küssnacht am Rigi.

Dank an den interimistischen Leiter

Mit dem Stellenantritt von Daniel Brunner geht gleichzeitig das Engagement von Guido Fürer zu Ende, der Anfang des letzten Jahres interimistisch die Leitung von Consol übernommen hat, heisst es in der Mitteilung weiter. Guido Fürer wird für die Einarbeitung des Nachfolgers noch bis Ende August, dem Ablauf seines Mandats, zur Verfügung stehen.

«Im Namen des Vorstands möchte ich mich an dieser Stelle bei Guido Fürer für sein grosses Engagement bedanken. Er hat in dieser kurzen interimistischen Zeit nicht nur Consol durch die schwierigen Pandemie-Monate geführt, sondern konnte darüber hinaus ganz entscheidende Impulse für die zukünftige Entwicklung von Consol setzen», lässt sich Roland Zerr zitieren.