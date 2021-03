Zug Das Bildungsnetz Zug feiert heuer sein 20-Jahr-Jubiläum Mit einem neuen Internet-Auftritt und einem neuen Marketingkonzept beschenkt es sich gleich selbst. 11.03.2021, 18.52 Uhr

Geschäftsleiter Bildungsnetz Zug: Rémy Müller. Bild: PD

Was 2001 noch in den Kinderschuhen stand, ist heute aus der regionalen Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenken: das Zuger Bildungsnetz und seine drei Submarken – der Lehrvertriebsverbund (LBV), das Case Management Berufsbildung (CM BB) sowie das BildungsNetz Zug Plus (BNZ+). Allesamt wichtige Stützen für Lernende, welche auf dem Weg zum erfolgreichen Abschluss ihrer zwei-, drei- oder vierjährigen Lehre sind.

Kreativität und Flexibilität sind wichtige Merkmale

Als Geschäftsleiter der vom privatrechtlichen Verein Bildungsnetz Zug getragenen Institution amtiert seit 15 Jahren Rémy Müller. Er freut sich darüber, dass das Bildungsnetz heute als Kompetenzzentrum für die Berufsbildung von Jugendlichen gesehen wird. Derzeit darf der Verein 84 Lernende im Lehrbetriebsverbund coachen, 137 Jugendliche und junge Erwachsene im Case Management Berufsbildung koordinieren und 56 Lernende im Bildungsnetz Plus begleiten. Es dokumentiert, dass das Bildungsnetz Zug ein gefragter Partner für Ausbildungsfirmen und die Bildungslandschaft Zug ist.

Dass sich das Bildungsnetz Zug von den widrigen Corona-Umständen nicht vom Kurs abbringen lässt, wird durch die Tatsache belegt, dass man sich seit dieser Woche über einen neuen Web-Auftritt freuen darf. Die neue Website kommt innovativ und modern daher, spricht die Zielgruppen auf verschiedenen Ebenen an, spiegelt aber auch die Tätigkeiten des Kompetenzzentrums.

Komplettiert wird das dynamische Erscheinungsbild durch ein modernisiertes Logo, welches mit einem hohen Wiedererkennungswert gefällt. Die neuen Factsheets und der regelmässig erscheinende Newsletter sind zwei weitere, wichtige Puzzleteile, mit denen sich das Bildungsnetz Zug künftig noch professioneller präsentiert.

Frischen Wind gibt es aber nicht nur online, sondern auch im Vorstand des Vereins Bildungsnetz Zug, dessen GV aufgrund der aktuellen Umstände auf schriftlichem Weg abgehalten werden musste. Mit Anna Bieri konnte eine erfahrene Politikerin und engagierte Gymnasiallehrerin für den Vorstand gewonnen worden. Neu hat auch Isabelle Anderhub Einsitz in dieses Gremium genommen. Die gebürtige Rotkreuzerin führt – zusammen mit ihren Geschwistern – seit 2019 ein Familienunternehmen in der Druckereibranche, wo unter anderem auch Polygrafinnen und Polygrafen EFZ ausgebildet werden. Zudem sorgt Isabelle Anderhub dafür, dass mit ihr eine Stimme aus dem Zuger Gewerbe im Vorstand des Vereins Bildungsnetz Zug vertreten ist.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Derzeit beschäftigt das Bildungsnetz Zug zwölf Mitarbeitende, die in der Geschäftsleitung, als Coaches, in der Administration oder als Lernende im täglichen Fronteinsatz stehen. Dazu kommen rund zwei Dutzend Coaches, die auf Mandatsebene arbeiten. Der Verein ist gut aufgestellt und bereit für die vielfältigen Herausforderungen der Zukunft.

Für das Bildungsnetz Zug: Rémy Müller

Mehr Informationen zum Bildungsnetz Zug erhalten Sie unter www.bildungsnetzzug.ch

