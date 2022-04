Der Zuger Wildhüter Adrian Zehnder rettet junge Entenfamilien

Zug Es drohen Fressfeinde, Kälte und der Verkehr: Der «Äntliretter» ist wieder im Einsatz Wildhüter Adrian Zehnder und sein Team reagieren schnell auf die Notrufe von Zugerinnen und Zugern, die plötzlich auf ihren Balkonen oder Flachdächern Entenfamilien zu Gast haben. Jährlich bringen sie 300 bis 400 Tiere in Sicherheit. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oft seien die Entengelege auf Balkonen, Flachdächern, in Blumenkübeln oder Rabatten so gut getarnt, dass sie kaum sichtbar seien, erklärt Adrian Zehnder, der seit vier Jahren als Wildhüter und Fischereiaufseher im Kanton Zug tätig ist. «Im Frühling schlüpfen dann die Jungen und spazieren plötzlich in der Gegend herum, betreten Strassen oder in der Nähe liegende Läden.» Dann werde er oder einer der Pikettmitarbeitenden auf den Plan gerufen.