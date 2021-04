ZUG Der Glöckner des Kapuzinerturms hat nur einmal im Jahr Dienst Am 8. Mai läutet Martin Zimmermann für eine Viertelstunde die Friedensglocke im höchsten Zuger Stadtturm. Diese Tradition hat er von seinem Vater übernommen. Ein Freund unterstützt ihn bei der nicht ganz leichten Aufgabe. Cornelia Bisch 30.04.2021, 05.00 Uhr

Der Kapuzinerturm befindet sich an der Nordostecke des Befestigungsringes der Stadt Zug und ist nach dem benachbarten Klosterorden benannt. Als höchster Zuger Stadtturm mit markanter Turmuhr im obersten Geschoss ist das 1526 vollendete Bauwerk eine attraktive Sehenswürdigkeit.

Der Kapuzinerturm wurde 1525 fertiggestellt und ist Teil der Zuger Stadtmauer. Bild: Daniel Frischherz

Einmal im Jahr, am 8. Mai, läutet hier abends um 20 Uhr für eine Viertelstunde die zirka 500 Kilogramm schwere Friedensglocke. Es ist eine Erinnerung an das in der ganzen Schweiz mit Glockengeläut verkündete Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945.

Verantwortlich für die pünktliche Verrichtung dieser Aufgabe ist der Baarer Kantonsrat Martin Zimmermann (GLP). «Ich bin in Zug aufgewachsen und habe das Amt im Jahr 2013 von meinem Vater und meinem Götti übernommen», erklärt er. Schon als Kind habe er dem Geläut von seinem Elternhaus aus zugehört. «Mein Vater bekleidete das Amt während etwa 25 Jahren.»

Martin Zimmermann läutet am 8. Mai die Friedensglocke im Kapuzinerturm in Zug. Bild: Maria Schmid (Zug, 29. April 2021)

Eine persönliche Jahrzeit

Einmal habe der Vater nicht läuten können. «Den 8. Mai des Jahres 2011 verbrachte er auf der Intensivstation des Kantonsspitals.» Nicht als Patient, aber als bangender Angehöriger. «Meine Mutter und meine beiden Kinder hatten einen schweren Autounfall», berichtet Zimmermann. Alle drei hätten schwer verletzt überlebt und sich wieder erholt.

«Das Geläut am 8. Mai ist für mich seither auch eine persönliche Erinnerung daran, wie wertvoll das Leben ist und wie schnell es vorbei sein kann.»

Einmal pro Jahr darf die Friedensglocke ertönen. Bild: Maria Schmid (Zug, 29. April 2021)

Es gibt kein Training, nur den Ernstfall

Wer denkt, die Aufgabe des Glöckners bestünde nur darin, ein paarmal an einer Schnur zu ziehen, hat weit gefehlt. «Es braucht etwas Routine. Man muss lernen, dass man die Glocke nicht nach seinem Willen zwingen, sondern sie lediglich leiten kann», erklärt der Wirtschaftsinformatiker fast philosophisch. Dazu kommt, dass man keinerlei Trainingsmöglichkeiten hat, da die Glocke ja nur einmal jährlich betätigt werden darf.

Schon das Besteigen des Turms ist eine kleine Herausforderung. «Er ist ziemlich eng, und ich bin nicht der Schmalste», gesteht Zimmermann. Eine Stein- mündet in eine Holztreppe, man passiert das alte Uhrwerk und erreicht das Geläut auf dem dritten Zwischenboden.

«Wir öffnen jeweils die Turmtürchen, damit etwas Tageslicht hereinfällt, und beginnen mit dem Läuten, sobald die Turmuhr achtmal geschlagen hat.»

Sein Vater habe zusätzlich jeweils einen Jutzer über die Dächer geschmettert. «Darauf verzichte ich lieber zum Wohle aller», scherzt der 43-Jährige.

Im Video ist der Glöckner bei der Arbeit zu sehen. Video: PD

Den richtigen Groove finden

Wie Vater und Götti vor ihm, so hat sich auch Martin Zimmermann einen Kameraden für das Amt gesucht, mit dem er sich beim Tauziehen abwechseln kann. «Seit sechs Jahren unterstützt mich mein Kollege Stefan Huber.» Langsam hätten sie beide es ganz gut im Griff.

«Das Schwierige ist, den richtigen Groove zu finden, einen harmonischen Klang herzustellen und den Rhythmus an den Kollegen weiterzugeben.»

Denn die Aufgabe ist anstrengend, sodass alle drei bis vier Minuten abgewechselt wird. «Zieht man zu stark, überschlägt sich die Glocke, zieht man zu schwach, kommt sie aus dem Takt.»

Hin und wieder hätten die Zuhörer wohlwollend kritische Kommentare zum Geläut abgegeben. «In den letzten Jahren stellen sie fest, dass die Übergänge kaum mehr zu hören sind», sagt Zimmermann nicht ohne Stolz.

Ein kleines Rahmenprogramm

Gewöhnlich finde im Vorfeld eine Messe statt, dann werde eine Viertelstunde geläutet und anschliessend gebe es einen Apéro, der vom Kapuzinerkloster ausgerichtet werde. «Die Stadtzuger Bevölkerung ist dazu eingeladen», so der Kantonsrat.

Letztes Jahr fand das Rahmenprogramm nicht statt, und auch am kommenden 8. Mai wird es wohl keinen Apéro geben. «Aber Stefan Huber und ich haben dennoch geläutet und werden es auch dieses Jahr tun.» Es dürfe doch nicht sein, dass wegen Corona die schöne Tradition unterbrochen werde, finden die beiden Glöckner. «Ganz im Gegenteil, gerade in dieser Zeit gibt Tradition der Bevölkerung Halt», ist Zimmermann überzeugt und hält an seiner Pflicht fest.

Die Erinnerung ist wichtig

Martin Zimmermann interessiert sich sehr für die beiden Weltkriege.

«Es ist gut und richtig, dass man diese Zeit nicht vergisst, damit man sich bei all den heutigen Wohlstandsproblemen auch daran erinnert, wie schön es ist, einfach nur in Frieden leben zu können.»

Er fühle sich Stadt und Kanton Zug sehr verbunden und finde es wichtig, solche Traditionen aufrechtzuerhalten. «Ich werde dieses Amt sicher ausführen, bis jemand anderes Anspruch darauf erhebt», sagt er lachend. Ob dies sein Sohn oder seine Tochter sein würden, liege noch in den Sternen. «Die beiden sind erst im Teenageralter und interessieren sich momentan mehr fürs Handy und den Computer.»