Kolumne «Zuger Ansichten»: Zug – der Kanton mit dem vielen Kies Mitte-Kantonsrat Patrick Iten zum Kiesabbau im Kanton. Patrick Iten, Kantonsrat Die Mitte, Oberägeri 19.02.2022, 05.00 Uhr

Was schon fast wie ein Werbeslogan klingt, ist für den Kanton Zug Realität. Zum einen besitzen wir rund 2 Milliarden Steuerreserven, also Kies in finanzieller Hinsicht, und zum anderen haben wir Kies, den uns ein Gletscher vor Jahrtausenden zurückgelassen hat. Heute nehme ich für einmal den Kies im Boden zum Thema.

Wie aktuell den Medien zu entnehmen war, konnte die Gemeinde Cham einen Teilerfolg feiern. Sie hatte beim Bundesgericht eine Beschwerde eingereicht, in welcher die Festsetzung des Kiesabbaugebiets Hatwil-Hubletzen im Richtplan aufzuheben sei. Bereits seit 2004 und 2009 war Hatwil-Hubletzen als Zwischenergebnis im Richtplan festgehalten worden und ab 2020 wurde das Gebiet vom Kantonsrat im Richtplan festgesetzt. Mit dem Bundesgerichtsentscheid heisst es nun wieder zurück auf Feld 1. Was bedeutet, dass dieses besagte Gebiet wieder als Zwischenergebnis im Richtplan erscheint. Weil sich eine Gemeinde für den Schutz ihrer Einwohner gegen einen Eintrag im Richtplan beim Bundesgericht wehren kann.

Der Faktor «wie viel Kies im Abbaugebiet abgebaut werden darf» ist derjenige, welcher neu überprüft werden muss für eine erneute Festsetzung. Bereits vor der Festsetzung durch den Kantonsrat gab es Differenzen über die Mächtigkeit der Grundmoräne und deren Ergiebigkeit. Es zeigt sich nun einmal mehr, dass, wenn ein Geschäft nicht ausreichend vorbereitet wird, es Angriffsflächen gibt, die unter Umständen zu falschen Entscheiden führen. Was meiner Meinung nach auch ein wichtiger Grund war für eine Festsetzung, ist, dass dem Kanton Zug auch ein Deponievolumen fehlt. Nichtsdestotrotz kann nun der Kanton die Zahlen noch einmal überarbeiten.

Ein zweiter spannender Punkt ist der Vergleich mit dem Abbaugebiet Bethlehem Süd in Edlibach in der Gemeinde Menzingen. Das Gebiet in Menzingen liege nicht vollständig im BLN-Gebiet (Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler) und es gäbe keinen objektiv nachvollziehbaren Grund für den Ausschluss dieses Gebietes. Die Moränenlandschaften sind per Gesetz geschützt, aber mit einer Ausnahmebewilligung wäre ein neues Abbaugebiet zulässig. An dieser Stelle sollte noch gesagt werden, dass es für dieses Gebiet Bethlehem Süd Abmachungen mit Umweltschutzorganisationen gibt. Wie wir alle wissen, können dadurch weitere Verzögerungen entstehen, weil Umweltschutzorganisationen sich zur Wehr setzen und ihre Forderungen einbringen. Mit diesem Wissen steht heute schon fest, dass bereits in neun Jahren dem Kanton Zug der Kies ausgehen wird und wir keine Deponie mehr haben werden und wir unseren Aushub weiter wegführen müssen.

Wenn ich den Bundesgerichtsentscheid lese, ist für mich klar, dass nun die Zuger Baudirektion noch einmal hinter die Bücher muss. Der Entscheid zeigt auf, wo die Mängel sind und was noch zu prüfen ist. Die Baudirektion muss uns nun im Kantonsrat aufzeigen, wieso und warum sich welche Gebiete eignen. Ich bin der Meinung, dass dies doch erstrebenswert ist, wenn wir eigene Ressourcen für die Selbstversorgung haben. Wo man solche Ressourcen anzapft, soll man aber gut prüfen. Es ist grundsätzlich nichts verloren – ausser Zeit. Und diese haben wir bald nicht mehr. Was nützt uns der «Kies» auf der Bank, wenn wir keinen mehr zum Bauen haben.

