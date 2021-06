Sogar der Papst grüsste den Zuger Polizisten Hugo Halter

Zug Der legendäre Zuger Polizist Hugo Halter tritt ab – auch der Papst grüsste ihn Nach 40 Dienstjahren geht der Vizekommandant der Zuger Polizei in Pension. Er blickt auf schöne und bewegende Momente zurück. Harry Ziegler 24.06.2021, 16.30 Uhr

Hugo Halter, Vizekommandant der Zuger Polizei, geht nach 40 Dienstjahren in Pension. Im Bild im Gespräch im Garten des Restaurants Baarerhof in Zug.

Bild Maria Schmid (Zug, 22. Juni 2021)

Er war fast 40 Jahre Polizist. Beim Gespräch mit ihm merkt man Hugo Halter (62) dies manchmal an. Immer strukturiert, immer klar. Per 31. Juli geht er in Pension. «Corona hat einen grossen Abschied natürlich etwas eingeschränkt. Ich hätte gerne etwas für unsere Mitarbeitenden gemacht», sagt Halter. Das Korps und die Führung der Zuger Polizei verabschiedeten ihn aber auf eine spezielle Art – mit Pauken und Trompeten, Vorbeimarsch und Fahnen. Das habe ihn, der von nichts gewusst habe, doch sehr bewegt, sagt er.

Bewegendes und überraschendes Abschiedsprogramm

«Diese Verabschiedung war ein Querschnitt eines Polizistenlebens und ein Rückblick. Nebst dem Kommando und den Spezialeinheiten gaben mir auch die Blaulichtorganisationen Rettungsdienst Zug (RDZ) und Freiwillige Feuerwehr Zug (FFZ) sowie die Zivilschutzorganisation Kanton Zug (ZSO) – mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet hatte – die Ehre», erzählt Halter. «Vertreter aus dem Zentralschweizerischen Polizeikonkordat, zum Teil langjährige Dienstkollegen, rundeten die feierliche Zeremonie ab.»

«Gefreut hat mich auch, dass meine zukünftige Ehefrau und ein Teil der Familie, inklusive meiner bald 98-jährigen Mutter, anwesend sein konnten.»

Ein eindrücklicher und symbolischer Höhepunkt sei für ihn zweifellos auch der Abschied von den vier anwesenden Polizeifahnen gewesen – die Korpsfahnen der Zuger Polizei, der ehemaligen Kantonspolizei sowie der ehemaligen Stadtpolizei sowie die Fahne der Interventionseinheit Luchs. «Es war sehr bewegend, dafür danke ich dem Kommandanten und meinen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich.»

Die Fahne der ehemaligen Zuger Stadtpolizei, getragen von Heinz Koch (links), und die Fahne der Zuger Polizei, getragen von Saverio Ambrico. Bild: PD

Überrascht hat den gestandenen Polizeioffizier das gesamte Abschiedsprogramm. So auch am Morgen der Besuch im ehemaligen Kommandogebäude der Zuger Stadtpolizei am Kolinplatz. Hugo Halter war von Ende 1999 bis 2002 der letzte Kommandant der Stadtpolizei. «Das war schon speziell und schön, so viele ehemaligen Dienstkameraden, inklusive des damaligen politischen Chefs, alt Stadtrat Hans Christen, wiederzusehen und mit ihnen zu sprechen», so Halter.

Halter war es denn auch, der den Beschluss der Politik umzusetzen hatte, Stadtpolizei und damalige Kantonspolizei Zug (Kapo) auf den 1. Januar 2002 zusammenzuführen. Dabei kam ihm zugute, dass er auch als Kommandant der Stadtpolizei stellvertretender Kommandant der Kantonspolizei Zug blieb.

Seit 1994 stellvertretender Kommandant

Hugo Halter hat eine klassische Polizeikarriere gemacht. 1981 trat er als Polizeianwärter in die damalige Zuger Kantonspolizei ein und wurde 1. Oktober 1982 als Polizeisoldat vereidigt und der Verkehrspolizei zugeteilt. Er hat verschiedene Dienstbereiche durchlaufen und war unter anderem Schiessinstruktor, Einsatzleiter Ordnungsdienst und Antiterror. 1989 wurde er Dienstchef bei der Verkehrspolizei und Detachementschef der Einheit Luchs.

Hugo Halter (Bildmitte) grüsst die Fahnen. Bild: PD

1991 wurde er zum Polizeioffizier (Leutnant) befördert und wurde zum Chef der Polizeistationen und der Sicherheitspolizei gewählt. Gleichzeitig führte er als Technischer Leiter die zentralschweizerische Interventionseinheit Luchs. Und nur wenig später im Rahmen der Reorganisation Kapo 2000 wurde er Chef der neuen Verkehrs- und Bereitschaftspolizei und der Sicherheitspolizei.

«Das Faszinierende ist die Vielfalt»

40 Jahre Polizist sein – da muss die Motivation relativ gross sein. Stimmt, sagt Halter. Und darauf angesprochen, was ihn denn am Polizistenberuf so fasziniere, zögert er, überlegt, wie wenn er sich diese Frage in den letzten 40 Jahren nicht gestellt hat, nicht hat stellen müssen. «Das Faszinierende sind die Vielfalt und die Teamarbeit», sagt er schliesslich. Alleine bei der Zuger Polizei könne man sich in rund 120 verschiedenen Funktionen einbringen und weiterbilden. «Man muss es nur wollen und sich entsprechend engagieren.»

Hugo Halter ist so ein Typ. Dass er als einfacher Polizeisoldat startete und dann Karriere machte, sei nicht selbstverständlich. «Aber in der Zuger Polizei fördern wir auch Leute, die diesen klassischen Weg gehen», so Halter. «Damit zeigen wir auch, dass es allen Polizistinnen und Polizisten möglich ist, eine entsprechende Karriere zu machen.»

Plötzlich kommt der Papst aus der Türe

In 40 Jahren Polizeidienst sieht und erlebt man vieles. Schönes, Schlimmes, Lustiges und Trauriges. Eine Geschichte, die Halter schmunzeln lässt, handelt vom Papstbesuch in Einsiedeln 1984. «Ich war zusammen mit einem Zuger Polizeikollegen, abkommandiert, während des Papstbesuchs einen Eingang hinten am Kloster beim Marstall zu bewachen. Wir beide hätten uns schon einen etwas besseren Auftrag gewünscht, so in der Nähe des Papstes oder seiner Entourage», führt Halter aus.

«Während wir also Wache schoben, öffnete sich plötzlich morgens um halb fünf die zu bewachende Türe und heraus trat – Papst Johannes Paul II.»

«Sichtlich erschrocken haben wir natürlich sofort Haltung angenommen und salutiert. Das hat dem Papst offensichtlich gefallen, denn er grüsste uns auch und wünschte einen schönen Tag.» Er erinnert sich aber gerne an verschiedenste Einsätze am World Economic Forum (WEF) oder ans Treffen der beiden Präsidenten Michail Gorbatschow und Ronald Reagan in Genf 1987. Auch die Zeit, in der er als Tiger, damals noch bei der Swissair, in der Welt herumflog, habe ihm einiges gegeben. «Ich bin an Orte in der Welt gekommen, die für viele unbekannt seien. Erlebt und gesehen habe ich dort enorm viel.»

Das Attentat wird er nie vergessen

Der 27. September 2001, der Tag, als ein Attentäter im Zuger Kantonsratssaal 14 Politikerinnen und Politiker und sich selbst umbrachte, hat sich stark ins Gedächtnis von Hugo Halter eingebrannt. Er war einer der ersten Polizisten am Tatort und führte als Polizeioffizier den Fronteinsatz.

«In solchen Momenten funktionierst du nur noch.»

Er sei damals als Kommandant der Stadtpolizei am Kolinplatz gewesen, als die Meldung einging, im Kantonsrat werde geschossen. «Ich habe meine Dienstwaffe genommen und ein Funkgerät und bin zum Regierungsgebäude gerannt, habe die Sofortmassnahmen ausgelöst und bin dann rauf in den Kantonsratssaal.»

Bewegt erzählt er, was ihm damals durch den Kopf ging, während er sich orientierte. War das ein einzelner Attentäter? Müssen wir befürchten, dass ein zweiter Anschlag irgendwo in der Stadt noch folgt? Das Attentat geschah nur wenige Tage nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York. Und vom Vorgehen her hätte sich durchaus auch eine weitere Tat ereignen können, so Halter.

Hugo Halter, Vizekommandant der Zuger Polizei, war als einer der ersten Polizisten beim Attentat auf den Zuger Kantonsrat 2001 vor Ort.

Bild: Maria Schmid (Zug, 22. Juni 2021)

Er habe als Polizist in seiner Laufbahn viel Leid gesehen. Was er im Kantonsratssaal angetroffen habe, habe ihn lange begleitet. «Ich habe alle diese Leute persönlich gekannt», sagt Halter leise. Das und weniger die schrecklichen Bilder aus dem Kantonsratssaal hätten ihm erst mal zu schaffen gemacht. Geholfen haben ihm aber immer wieder Gespräche mit Kollegen oder dem damaligen Polizeikommandanten und späteren Regierungsrat Urs Hürlimann sowie der grosse Rückhalt seiner Partnerin und seiner Familie.

In der Lokalpolitik engagiert

Der 62-Jährige betont im Gespräch, ihm sei als Polizist nie langweilig gewesen und er hätte sich für die Politik als Bürger interessiert. Wie als Polizist hat Halter auch in der Lokalpolitik vollen Einsatz gezeigt. An einem seiner früheren Wohnorte im Freiamt sei er ziemlich schnell in den Gemeinderat gewählt worden. Und in der Stadt Zug schliesslich als Vertreter der CVP ins Stadtparlament, den Grossen Gemeinderat. Diesem gehörte er während 12 Jahren an. In den Jahren 2017 und 2018 präsidierte er diesen, nachdem ihn das Parlament mit einem Glanzresultat gewählt hatte.

Dass er Gemeinderat in der Stadt Zug wurde, hänge nebst dem Interesse an der Stadt vor allem damit zusammen, dass er viele Leute kenne und ihn viele Leute kennen und ihm wichtig gewesen sei, dass es der Stadt gut gehe. Der legendäre Urs B. (UB) Wyss sei damals auf ihn zugekommen und hätte ihn angefragt. Schliesslich sei er dann mit einem sehr guten Resultat gewählt und sofort Fraktionschef geworden.

Für die nähere Zukunft habe er sich nur vorgenommen, vermehrt seine Hobbys, die Jagd, die Natur, das Biken und das Fischen, zu pflegen. Der Blick auf den Wetterbericht sei für ihn nun wichtiger als ein voller Terminkalender. «Zudem», sagt er lachend, «habe ich mir versprochen, bis Ende 2022 keine Mandate zu übernehmen. Ich muss schliesslich wissen, wie es als Pensionär ist. Schliesslich mache ich das zum ersten Mal.»