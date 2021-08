Zug Der Stadtrat sollte transparenter werden Das Stadtparlament arbeitet transparent, findet Gemeinderat Stefan Huber (GLP). Ganz im Gegensatz zur städtischen Exekutive. In einem Postulat fordert er die Prüfung verschiedener Vorschläge, die zu mehr Öffentlichkeit des stadträtlichen Handelns führen sollen. Harry Ziegler 04.08.2021, 05.00 Uhr

Während der Grosse Gemeinderat (GGR) im Vorfeld von Sitzungen die Traktendenliste inklusive sämtlicher Unterlagen veröffentlicht und die Öffentlichkeit zu den Sitzungen einlädt, tagt der Stadtrat im Dunkeln. «Weder Sitzungsdaten, Traktandenlisten, Entscheide noch Protokolle sind öffentlich einsehbar», schreibt Huber im Postulat. Zudem stellt der GGR auch im Nachgang zu den Sitzungen Transparenz her, indem die Sitzungsprotokolle sowie das Abstimmungsverhalten für die Öffentlichkeit über die städtische Website einsehbar sind.

Seit 2014 gilt das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung im Kanton Zug. Das Gesetz ermöglicht es der Bevölkerung, bei konkreten Fragen Einsicht in amtliche Dokumente zu bekommen. Aber gerade hier hapert es laut Huber. Vielfach wüssten die Anfragenden nicht, welche amtlichen Dokumente zu einem Thema überhaupt vorhanden sind. Sie seien also bei Anfragen «auf den guten Willen der Regierung und der Verwaltung angewiesen – was im Widerspruch zum Sinn des Gesetzes steht – nämlich die Kontrolle staatlicher Handlungen durch die Bevölkerung».

Ohne bürokratischen Mehraufwand vollziehbar

Was für den GGR gelte, müsse auch für den Stadtrat gelten, so Huber. Und er möchte, dass der Stadtrat das «Transparenzprinzip als Grundlage von Exekutivhandlungen» – so auch der Titel des Postulats – zur Maxime des künftigen stadträtlichen Handelns erhebt. Dieses Transparenzprinzip verursache mittel- bis langfristig keinen bürokratischen Mehraufwand. Im Gegenteil, ist Huber überzeugt. «Durch transparentes und nachvollziehbares Handeln lassen sich zahlreiche Anfragen, Missverständnisse und Streitigkeiten bereits im Voraus vermeiden, was langfristig zu einer höheren Effizienz führen wird.» Huber bittet den Stadtrat, die Umsetzung eines oder mehrerer Anliegen zu prüfen und dem GGR schriftlich Bericht zu erstatten.