In der Stadt Zug entsteht eine 20,5 Meter hohe Skulptur

Tech Cluster In der Stadt Zug steht demnächst ein neues, 20,5 Meter hohes Wahrzeichen Fünf gigantische Pflanzschalen aus Holz, gestützt von acht tief verankerten Stahlpfählen, enthalten ein eigenes kleines Ökosystem mehrheitlich aus Pflanzen der Region. Am Montag, 25. April, findet die Montage der Hightech-Skulptur namens Semiramis statt. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 21.04.2022, 16.30 Uhr

100 einheimische und 20 ortsfremde, nicht invasive Pflanzen- und Baumarten, getragen von einer Hightech-Konstruktion und platziert mitten im urbanen Industrie- und Wohnareal: Das 20,5 Meter hohe, wild belebte Kunstwerk Semiramis bildet das Zugangsportal zum Tech Cluster Zug und soll zum Treffpunkt und attraktiven Aufenthaltsort werden.

Mensch, Computer und Roboter erschaffen gemeinsam das Kunstwerk Semiramis. Video: ETH Zürich / Tech Cluster Zug

Die hölzernen Pflanzschalen werden am Endstandort vorbereitet für die Montage. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 21. April 2022)

Am Montag, 25. April, werden die fünf gigantischen Pflanzschalen aus Holz an ihrem finalen Standort an der Ecke Ahorn-/Industriestrasse auf acht gut verankerte Stahlpfähle montiert. Der nächste Schritt ist die Bepflanzung, die in den kommenden Wochen stattfinden wird. Ein eigenes Bewässerungs-, Abwasser- und Stromversorgungssystem sorgt für den weitgehend autonomen Betrieb. Nachts wird die Skulptur dezent beleuchtet sein.

Stahlelemente werden für die Verbindung mit den Stützen in die hölzernen Pflanzschalen eingebaut. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 21. April 2022)

Die hängenden Gärten von Zug

Benannt nach der Erbauerin der hängenden Gärten Babylons, ist die Konstruktion Semiramis quasi eine moderne Interpretation derselben. «Sie ist in dieser Form und Ausführung einzigartig», erklärt Beat Weiss, CEO der Tech Cluster Zug AG.

An ihrer Entstehung waren ETH Professor Matthias Kohler, Gartenarchitektin Rita Illien, Holzbauingenieur Andreas Burgherr sowie das Totalunternehmen Erne AG beteiligt. Keine leichte Aufgabe, denn das rund fünf Tonnen schwere, bepflanzte Kunstwerk soll der Witterung 40 Jahre lang und darüber hinaus trotzen können.

«Der Tech Cluster Zug realisiert Lösungen im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und Hightech», erläutert Beat Weiss. Ausgangspunkt ist die urbane Industrie, also die Vernetzung attraktiver Stadträume mit Industrie- und Wohnraum mittels Vertikalisierung. Dies mit dem Ziel, sorgfältig mit dem raren, kostbaren Gut Bauland umzugehen.

«All diese Aspekte finden in der Skulptur Semiramis symbolischen Ausdruck, die mit einer Pflanzengesellschaft auf fünf Stockwerken ebenso vertikal ausgerichtet ist wie die Gebäude.»

Viel unversiegelte Grünfläche zwischen den Bauwerken

Semiramis solle kein Ersatz sein für natürliche Freiräume, stellt Weiss klar. «Die nachhaltige, naturnahe Gestaltung der Freiräume ist eine zentrale Vorgabe für alle Planungen im Tech Cluster.» Damit attraktive Aussenräume entstehen könnten, seien Stadt und Anwohnende involviert. «Es ist uns ein grosses Anliegen, auf dem gesamten Areal mit viel unversiegelter Grünfläche und Pflanzen eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.»

Von den Fenstern der beiden 40 und 60 Meter hohen Gebäude, die in der unmittelbaren Umgebung entstehen werden, sei die Sicht auf die Skulptur dereinst eine komplett andere als jene aus dem Strassenraum. «Steht man direkt darunter, fällt das kunstvolle Faltwerk der Schalenkonstruktion ins Auge.»

Mit Hilfe eines Algorithmus errechnete der Computer eine halbe Million möglicher Varianten für «Semiramis». Skizze: PD

Zusammenarbeit von Mensch und Computer

Geplant wurden die Pflanzgefässe von Forschenden des Architekturdepartements der ETH Zürich mit Hilfe eines «Machine-Learning-Algorithmus». Mit einer Variation der Zielgrössen für die zu bepflanzende Fläche sowie für den Sonnen- und Regenschutz wurden rund eine halbe Million verschiedener möglicher Formen und Anordnungen der Schalen aufgezeichnet und nach ökologischen, ökonomischen und ästhetischen Kriterien ausgewertet. «Das war ein hochinteressanter, kreativer Prozess, bei dem Mensch und Computer zusammenarbeiteten», führt Beat Weiss aus.

Die millimetergenau zugeschnittenen, acht Zentimeter starken Winkelplatten aus Massivholz mit exakt berechneten Schnittkanten wurden im «Robotic Fabrication Laboratory» der ETH Zürich durch vier im Team arbeitende Industrieroboter zusammengefügt. Im Anschluss an die Puzzle-Arbeit fixierte man die Platten temporär und verklebte die Fugen mit einem speziell entwickelten Giessharz. Auf diese Weise wurden zwischen 51 und 88 Holzplatten maschinell zu Schalen oder Schalenteilen verklebt.

Vier Roboterarme ergreifen die Winkelplatten ... Bild: PD

... und fügen sie in höchster Präzision zusammen. Bild: PD

Ein solch städtebaulich markantes «Hochhaus für Pflanzen» lasse sich nur mit moderner Technik bauen, betont ETH-Professor Matthias Kohler. «Deshalb ist Semiramis ein Zeitzeuge der heutigen Baukultur, aber auch ein lebendiges, expressives Sinnbild für den dringend nötigen ökologischen Wandel, für Stadtquartiere, die Lebensräume für Pflanzen und Tiere schaffen.»

Alle Pflanzen-«Etagen» sind vertreten

Für die Wahl der Pflanzen wurde von der Landschaftsarchitektin Rita Illien die Untersuchung der Biodiversität einer fünf mal fünf Kilometer grossen Fläche in Zug in Auftrag gegeben. «Die Stiftung Info Flora hat 1184 mehrheitlich einheimische Pflanzenarten darauf nachgewiesen», berichtet Illien. Es seien aber auch einige «aus Gartenanlagen geflüchtete fremde Arten» darunter gewesen. «Auch die Gartenkultur darf berücksichtigt werden, weshalb wir zusätzlich einige fremde, vor allem Kletterpflanzen für Semiramis auswählen werden.»

Die Schalen werden rund 100 einheimische und 20 ausländische Pflanzen enthalten. Skizze: PD

Wie im Wald gebe es eine Baum-, eine Strauch- und eine Krautschicht. «Pflanzen werden wir Birken, Föhren, Traubenkirschen, Wilde Kirschen, Schneeball, Weissdorn, Haselnuss, Brennessel und Eisenhut, um nur einige zu nennen.» Die Wurzeln der Bäume und Sträucher werden in der Pflanzenschale verankert, um eine Entwurzelung durch Wind und Wetter zu verhindern.

«Ich bin gespannt darauf, wie das Kunstwerk am Ende aussehen und wie die Zuger Bevölkerung darauf reagieren wird», gesteht CEO Beat Weiss. Die Behörden der Stadt Zug jedenfalls hätten sich begeistert gezeigt und seien in der Planung involviert gewesen.

«Semiramis wird wohl nicht jedem gefallen. Das ist auch in Ordnung. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist Desinteresse.»

