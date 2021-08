Zug Der Zugerberg ist in einigen Wochen wieder mit der Bahn erreichbar Das Unwetter vom Sonntag, 25. Juli hat die Talstation sowie das Trassee der Zugerberg Bahn (ZBB) stark getroffen. Nach fundierten Abklärungen ist klar, die Bahn wird ab 20. September den Betrieb wieder aufnehmen können. 05.08.2021, 09.32 Uhr

(haz) Wasser und Geröll drangen beim Unwetter vom 25. Juli in die Räumlichkeiten der Talstation ein, auch ein Bahnwagen wurde teilweise beschädigt. Wer heute in der Schönegg vorbei geht, sieht davon nichts mehr. Die Aufräumarbeiten sind praktisch abgeschlossen.

Trassee weniger schwer getroffen als vermutet

Jedoch sind auch Reparaturen am Trassee notwendig. Diese sind jedoch weit weniger drastisch, als dies unmittelbar nach dem Ereignis eingeschätzt wurden. Dennoch werden die Arbeiten noch einige Wochen andauern. Die geplante Wiederinbetriebnahme wird per 20. September erfolgen. Bis dahin ist der Zugerberg über einen Bahnersatz erreichbar. Die ZBB bittet die Bevölkerung und Gäste um Verständnis, dass in dieser Zeit die Kapazitäten eingeschränkt sind und Gruppenanmeldungen nicht entgegengenommen werden können. Auch ein Bike-Transport ist leider nicht möglich.

Informationen zum Fahrplan sind erhältlich auf www.zbb.ch/fahrplan.