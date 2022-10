Zug Die Quai-Pasa Buvette überwintert in der Gewürzmühle – neben Getränken und Speisen gibt es viel Kultur Die Betreiber der Quai-Pasa Buvette am Zuger Alpenquai haben genug von Winterpausen. Sie übernehmen das Gewürzmühle Bistro mit einem nachhaltigen, frischen Gastrokonzept. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Team der Quai-Pasa Buvette und das Atelier- und Kulturhaus Gewürzmühle spannen zusammen und eröffnen das Gwürzi-Bistro. Im Bild von links: Kevin Horat, Jonas Mehr, Jeannette Weiss (Kulturkoordinatorin der Stadt Zug) und Tim Steffen. Im Hintergrund die alte Gewürzstampfe. Bild: Matthias Jurt (Zug, 28. September 2022)

Die Kaffeemaschine surrt, Tische und Stühle werden zurechtgerückt, Getränke angeliefert und dem Dekor ein letzter Schliff verpasst: Die drei Betreiber der Quai-Pasa Buvette am Zuger Alpenquai Tim Steffen, Kevin Horat, Jonas Mehr und ihr Team richten sich im Kulturhaus Gewürzmühle häuslich ein. Am Samstag, 1. Oktober, feiert das Gwürzi Bistro Eröffnung mit Poetry-Slam und Livekonzert.

Seit 22 Jahren besteht die Gewürzmühle als Atelierhaus für Kunst- und Kulturschaffende im bildenden und angewandten Bereich, als Probeort für Theatervereine und als kleiner Veranstaltungsort für verschiedene, kulturell aktive Organisationen. Es stehen zwölf Ateliers zur Verfügung, die vom Verein Atelierhaus Gewürzmühle verwaltet werden. Zum Kulturbetrieb gehört zudem eine grosse Halle für Proben, Kurse und Veranstaltungen mit Platz für bis zu 120 Besucher. Eigentümerin ist die Stadt Zug.

Kulturtreffpunkt im Hertiquartier

Die Stadt ist es denn auch, die in der Person von Kulturkoordinatorin Jeannette Weiss auf die drei Buvette-Betreiber zukam mit der Frage, ob sie sich vorstellen könnten, das Bistro zu übernehmen und es mit festen Öffnungszeiten ganzjährlich zu betreiben. Bis anhin war es nur sporadisch bei Veranstaltungen durch den Verein Kulturhaus Gewürzmühle betrieben worden.

«Mir gefiel das Konzept der Buvette», erzählt Jeannette Weiss. Das bewährte Quai-Pasa-Trio sollte wieder mehr Leben in die Gewürzmühle bringen und das Bistro in einen Kulturtreffpunkt im Hertiquartier verwandeln.

Veränderung gehört zum Konzept

Bei seiner Philosophie bleibe sich das Quai-Pasa-Team treu, so Jonas Mehr.

«Wir wollen das Gastroangebot mit Kultur verbinden, Events organisieren, die verschiedene Generationen ansprechen.»

Es sei aber nicht so, dass die Buvette einfach kopiert werde, stellt er klar. Veränderung und Flexibilität gehöre von Anfang an zum Konzept. «Wir werden Verschiedenes ausprobieren und sehen, wie es ankommt.» Auch die Gastronomie an sich solle zum Kulturerlebnis werden.

Das Bistro wird ausgesuchte biologisch und biodynamisch angebaute Weine, Cocktails, Süssgetränke und verschiedene Sirupsorten aus lokaler, biologischer Produktion anbieten sowie eine exklusive Kaffee- und Teekultur pflegen. Eine kleine Speisekarte ergänzt das Getränkeangebot: «Flammkuchen, Gewürzhäppli und Saisonsuppen sowie ein Sonntagsbrunch stehen auf dem Programm», zählt Kevin Horat auf.

«Unser Angebot soll überraschen und Abwechslung schaffen.»

Auftreten werden in der Gewürzmühle vor allem junge Künstlerinnen und Künstler, «Debütierende auf der Bühne», wie Jeannette Weiss sie treffend bezeichnet. «Sie sollen hier einen Ort haben, wo sie sich ausprobieren und Erfahrungen sammeln können von der Werbung über die Lichttechnik bis zur Vorführung.» Gemeinsam wolle man wachsen und neue Formate schaffen.

Die Dekoration kann erworben werden

Die sicherheitstechnisch notwendigen Umbau- und Sanierungsarbeiten hat die Stadt Zug übernommen. Die drei neuen Betreiber übernehmen die bestehende Bistroeinrichtung und ergänzen sie durch ausgesuchte Deko- und Möbelstücke, die auf Wunsch von den Gästen erworben werden können. «So kommt immer wieder mal etwas Neues hinzu», sagt Jonas Mehr. Denn auch in diesem Bereich soll Abwechslung geboten werden.

In der Ecke vor der alten Steinmauer, die dem Lokal eine mediterrane Grotto-Atmosphäre verleiht, steht als stimmige Reminiszenz an vergangene Zeiten eine alte Gewürzstampfe. Sie bleibt.

Hinweis: Öffnungszeiten des Gewürzmühle Bistros, Sankt-Johannes-Strasse 40, Zug: Donnerstag und Freitag 17 bis 00 Uhr, Samstag 13 bis 00 Uhr, So 10 bis 19 Uhr. Eröffnung am 1. Oktober: ab 17 Uhr Apéro, 18 Uhr Begrüssung mit Gina Walter (Poetry-Slam), 20 Uhr Trio Euter (Livekonzert). Weitere Infos unter www.gewuerzmuehle.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen