Zug Die Grünen fordern mittels Impulsprogrammen mehr Unabhängigkeit von Öl und Gas Krisenresistente Energiequellen, keine unnötigen Wärmeverluste und Ersatz von Gasheizungen fördern – die ALG Zug reicht mehrere Motionen ein und fordert mehr Unabhängigkeit, um so die liberalen Demokratien Europas «gegen die brutale russische Aggression» zu verteidigen. Tijana Nikolic 11.04.2022, 17.30 Uhr

Denn die Stadt Zug unterstützt in den Jahren 2022–2024 die Errichtung von kleinen privaten Solaranlagen durch Verdoppelung der Einmalvergütung des Bundes. Bild: Gaetan Bally/Keystone (8. April 2019)

Gemeinderat Patrick Steinle (ALG) reicht jüngst drei Motionen betreffend verschiedene Energiethemen ein. Dies auch wegen der aktuellen Ukraine-Krise. Denn die Stadt Zug unterstützt beispielsweise in den Jahren 2022 bis 2024 die Errichtung von kleinen privaten Solaranlagen durch Verdoppelung der Einmalvergütung des Bundes dafür. Bedingt durch den Ausstieg aus den fossilen Energien für Heizen und Mobilität steigt der Strombedarf.

Dieser soll möglichst durch krisenresistente und erneuerbare Energiequellen gedeckt werden, fordert Steinle in der Motion «Erneuerbare, dezentrale, einheimische Energieproduktion fördern jetzt!». Mit mehr Solaranlagen kann die Stadt Zug einen Beitrag im Sinne eines Impulsprogramms leisten und durch die damit verbesserte Unabhängigkeit von Gas und Öl mithelfen, die liberalen Demokratien Europas gegen die «brutale russische Aggression» zu verteidigen.

Möglich rasche Unabhängigkeit von russischem Gas

Ausserdem verdoppelt die Stadt in den Jahren 2022 bis 2024 die kantonalen Beiträge für Wärmedämmung von Gebäudehüllen. Auf absehbare Zeit wird kein Überfluss an Klima- und umweltfreundlicher Energie herrschen, so Steinle in der Motion «Eindämmen jetzt!». Entsprechend ist es effizient, unnötigen Energieverbrauch durch Wärmeverluste zu reduzieren. Die damit eingesparte Energie werde europaweit ebenfalls dringend gebraucht.

Aktuell muss europaweit der Fokus auf einer möglichst raschen Unabhängigkeit von russischem Gas liegen, findet Steinle in der Motion «Raus aus dem Gas». Die Stadt Zug könne das unterstützen, indem sie die Anreize für den Ersatz von Gasheizungen erhöht. Wichtig ist dabei die zeitliche Beschränkung laut Steinle, damit ein Impulsprogramm ausgelöst wird.

Damit verschaffe man dem einheimischen Gewerbe einen Wettbewerbsvorteil. Angesichts von 1024 Gasheizungen Anfang 2022 ist unter der Annahme, dass ein Drittel davon in den nächsten zwei Jahren ersetzt wird, mit Kosten in der Höhe von rund zwei Millionen Franken zu rechnen.