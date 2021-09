Consol: Soziale Institution im Umbruch

Zug Die soziale Institution Consol befindet sich im Umbruch Nach einem «Wachstums- und Investitionsstau» will der neue Geschäftsführer Daniel Brunner die Organisation in die Zukunft führen. Einige Massnahmen wurden bereits umgesetzt – zum Beispiel ein höherer Betreuungsschlüssel. Rahel Hug 07.09.2021, 05.00 Uhr

Der neue Consol-Geschäftsleiter Daniel Brunner in den neuen Räumlichkeiten an der Inwilerriedstrasse. Bild: Maria Schmid (Baar, 31. August 2021)

In ihren sechs Betrieben Glas, Papier, Bistro, Office, Textil und Berufliche Eingliederung bietet die Organisation Consol (Eigenschreibweise: ConSol) Arbeitsplätze für Menschen mit einer psychischen oder physischen Erwerbseinschränkung. Für die geschützten Arbeitsplätze hat die Institution eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton, im letzten Jahr waren 104 Personen in diesem Bereich beschäftigt. Die Plätze der Wiedereingliederung werden von den IV-Stellen für ihre Klienten gebucht. 92 Personen haben 2020 in diesem Bereich der Consol gearbeitet.

Die soziale Organisation hat turbulente Zeiten hinter sich – und das nicht wegen der Pandemie. Ein zu tiefer Betreuungsschlüssel, mehrere Kündigungen, Kritik an der Führung und Platzprobleme sorgten 2019 für Schlagzeilen. Der letzte Geschäftsführer ging in Frühpension und wurde durch einen Interims-Geschäftsleiter abgelöst. Am 1. Juli hat nun Daniel Brunner als Vorsitzender der Geschäftsleitung die Führung von Consol übernommen. Gleichzeitig hat die Institution zusätzliche Räumlichkeiten an der Inwilerriedstrasse 61 in Baar bezogen – in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort am Ibelweg in Zug.

«Es gibt teils noch Gesprächsbedarf»

Er habe einen sehr positiven Start erlebt, erzählt der neue Geschäftsleiter im Gespräch. Die Fachpersonen und Mitarbeitenden nehme er als sehr motiviert wahr. «Hier brennt ein Feuer, die Arbeit ist für viele eine Herzensangelegenheit.» Gereizt an der neuen Aufgabe hat ihn der Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und sozialem Auftrag. «Wir arbeiten kundenorientiert und teils unter Zeitdruck, gleichzeitig machen wir etwas sinnstiftendes, sowohl für die Menschen wie auch für die gesamte Gesellschaft», sagt der 49-jährige diplomierte Experte in Rechnungslegung und Controlling.

Die Wirren der vergangenen Jahre seien zwar vereinzelt noch spürbar, die Stimmung im Allgemeinen aber sehr gut. «Es gibt teils noch Gesprächsbedarf unter den Angestellten, aber ich stelle fest, dass man nach vorne schaut. Der Change-Management-Prozess ist in vollem Gange und wird durch viel interne Kommunikation begleitet. Das stärkt das Vertrauen und bringt Ruhe und Stabilität – auch wenn sich zurzeit noch einiges im Umbruch befindet.»

Bereits Brunners Vorgänger, Interimsgeschäftsleiter Guido Fürer, hat einige wichtige Weichen gestellt, um die Organisation in die Zukunft zu führen. Zum Beispiel die neuen Räumlichkeiten an der Inwilerriedstrasse. Diese seien «ein Glücksfall», so Brunner. So sind neben den Betrieben Office und Berufliche Eingliederung auch die Fachbereiche Finanzen, HR, Marketing/Kommunikation und Qualitätsmanagement an den neuen Standort umgezogen. Im ehemaligen Office-Bereich wird nun die Textilabteilung neue Räume beziehen. Ein Unterstützungsbeitrag des Kantons Zug von 2,41 Millionen Franken für dieses Projekt ist bereits beschlossene Sache und die Umbauarbeiten wurden in Angriff genommen.

Auch das Bistro und der Bereich Glas brauchen mehr Platz

Als Nächstes ist der Ausbau des Bistros vorgesehen. Angedacht ist, das Restaurant in den jetzigen Textilbereich zu verlegen und so mehr Platz zu schaffen. Zudem soll es modernisiert werden. «Das Bistro, welches ursprünglich der Verpflegung unserer Mitarbeitenden diente, hat sich im Laufe der Jahre zum Geheimtipp entwickelt. Die aktuelle Küche ist allerdings viel zu klein und genügt den heutigen Anforderungen in keiner Weise», sagt Daniel Brunner. Auch der Bereich Glas braucht mehr Platz, unter anderem, weil neue Maschinen angeschafft werden. «Mit dem nun erfolgten Umzug ist ein erster Schritt getan. Doch die Platzprobleme bestehen weiterhin.» Consol wolle sich weiterentwickeln und künftig allenfalls auch neue Dienstleistungen oder Produkte anbieten. Das brauche entsprechende Räumlichkeiten.

Weiss auf rotem Grund: Das Logo ist das Erkennungsmerkmal der Organisation. Das Bild zeigt Daniel Brunner vor den neuen Räumlichkeiten. Bild: Maria Schmid (Baar, 31. August 2021)

Und natürlich Geld. Ende 2022 läuft die aktuelle Leistungsvereinbarung mit dem Kanton aus, aktuell laufen Gespräche über die künftige Vereinbarung. «Unsere Leistungen sollen weiterhin fair abgegolten werden und wir werden diese mit unseren Ansprechpartnern, dem Kanton und den IV-Stellen, diskutieren müssen», sagt Daniel Brunner. Gleichzeitig will sich die Organisation öffnen und künftig auch auf neue Finanzierungsmodelle wie etwa Fundraising setzen, dies insbesondere zur Finanzierung von Projekten.

Zurzeit läuft ein Strategieprozess, welcher im Winter abgeschlossen sein soll. Bereits angepasst wurde das Organigramm. Der Geschäftsleiter führt nicht mehr allein alle Bereichsleiter, sondern bildet mit der Leitung Berufliche Eingliederung, der Leitung Produktionsbetriebe und der Leitung Dienstleistungsbetriebe/Agogik die Geschäftsleitung. «So sind Führungsentscheide besser abgestützt und die Verantwortung wird auf mehrere Schultern verteilt.»

Gelebte Inklusion und Integration

Zudem wurde das Personal aufgestockt. Man habe den Betreuungsschlüssel stark nach oben korrigiert, führt der Geschäftsleiter aus. Konkret wurden acht neue Fachpersonen angestellt. «Mit zusätzlichen Ressourcen und einem erweiterten Platzangebot haben wir die Basis für die Aufnahme neuer Klienten geschaffen.» Zusammenfassend sagt Brunner: «Consol war in den vergangenen Jahren sehr sparsam unterwegs. Dies führte zu einem Wachstums- und Investitionsstau, der sich nun langsam zu lösen beginnt.» Mit den bereits umgesetzten und nun aufgegleisten Massnahmen wolle man wieder Ruhe in die Organisation bringen und das Fundament für die weitere Entwicklung legen. «Ich bin sehr optimistisch, dass uns dies gelingt», sagt Brunner.

Ein Ziel ist es auch, stärker nach aussen zu treten und der Bevölkerung zu zeigen, wie Consol arbeite. «Wir setzen auf gelebte Inklusion und Integration», sagt Alexandra Obrist, Leiterin Marketing und Kommunikation. «Wir bieten Arbeitsplätze nahe am ersten Arbeitsmarkt an und der Miteinbezug der Mitarbeitenden ist ein Bestandteil unserer täglichen Arbeit.» Auch wolle man Berührungsängste und Stigmatisierungen abbauen und einen Beitrag zum besseren Verständnis von psychischen Erkrankungen und anderen Einschränkungen leisten. «Dass das auch wahrgenommen wird, finde ich sehr wichtig.»