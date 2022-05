Zug Die St.-Oswalds-Gasse wird wieder zur «Spassmeile» Das schon lange zur Tradition gewordene Oswalds-Gassen-Fest lockt einmal mehr: Am Samstag, 21. Mai, wird die charmante Altstadtzeile zum festlichen Brennpunkt Zugs. 11.05.2022, 10.22 Uhr

Am «Oswalds-Gassen-Fest» wird die Zuger Altstadtgasse zur Festmeile. Bild: PD

Familien sind am Samstag. 21. Mai von 11 bis 16 Uhr zu Spiel und Spass auf der verkehrsfreien Oswalds-Gasse und dem Burgbachplatz eingeladen, wie die Stadt Zug in einer Mitteilung schreibt. Das Angebot ist breit: Im Technik-Mobil erfahren Kleine und Grosse allerlei Spannendes aus der Welt der Technik. In der offenen Werkstatt wird gezeigt, wie ein Boot aus Holz gebaut wird, und im «SO20 – Haus zum Lernen» gibt es Angebote zum spielerischen Entdecken und kreativen Mitgestalten.

Beim Bücherflohmarkt der Bibliothek Zug und bei der Buchhandlung Susanne Giger gibt es Bücher zu günstigen Preisen. Im «Oswalds Eleven» werden Worte zu Kunstwerken, in der Bauhütte liest der Zuger Autor Beat Wild, und Clownin Greta rennt durch Traum und Wirklichkeit. Dazu kommen Kindergeschichten in verschiedenen Sprachen. In der Kirche St. Oswald und im Museum Burg Zug werden Preziosen aus dem Kirchenschatz präsentiert. Das Stadtarchiv Zug bietet ausserdem einen analogen und digitalen Rundgang durch die Gasse.

Schlemmen, Musik geniessen und tanzen

Abgesehen von diesem breiten Aktivitäten-Angebot gibt es reichlich Möglichkeiten der Verpflegung aller Art sowie musikalische Unterhaltung. Neben Platzkonzerten der Musikschule Zug steigt im Burgbachkeller eine Kinderdisco. Wer es ruhiger mag, kommt bei der Klang- und Bewegungsmeditation im Musik-Atelier auf seine Kosten. Und zum Schluss können alle beim Gassen-Jam mitspielen.

Das detaillierte Programm des Oswalds-Gassen-Fests vom 21. Mai ist auf der Webseite der Bibliothek Zug (www.bibliothekzug.ch) einsehbar. Der Anlass findet bei schlechtem Wetter in einer verkleinerten Variante statt. Da Parkplätze beschränkt sind, wird die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr empfohlen. (fae)