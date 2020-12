Zug Die Stadt baut auf der Industriestrasse nicht nur wegen der Tangente Zug/Baar Bis zur Eröffnung der Tangente Zug/Baar ist auf der Kreuzung Industriestrasse/Göblistrasse mit Behinderungen zu rechnen. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass dort Leitungen zu platzieren sind. Aber an einem anderen Ort. Marco Morosoli 14.12.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neue schwarze Strassenband vom Zugerbergausläufer in Richtung Autobahn-Anschluss Baar steht vor der Vollendung. Der offizielle Eröffnungstermin für die Tangente Zug/Baar soll noch vor Beginn der nächsten Sommerferien beginnen. Die Bauarbeiten gehen wie geplant voran. Teilweise fliesst schon Verkehr auf der Tangente. Auf den letzten Drücker fertig dürfte die Stadt Zug mit der Sanierung der Kreuzung Industrie- und Göblistrasse werden. Der nördliche Teil der Industriestrasse ist ein wichtiger Zubringer für die Tangente Zug/Baar. Der neue Ökihof der Stadt Zug säumt dereinst diese Verkehrsarterie im Norden der Stadt Zug.

Derzeit ein gewohntes Bild: Baustellen auf der Industriestrasse. Bild: Maria Schmid (Zug, 7. Dezember 2020)

Aufmerksame Zuger haben sich aber bei der Aufnahme der Bauarbeiten beim städtischen Werkhof dann aber doch ein wenig gewundert. Dies, weil sich in unmittelbarer Nachbarschaft der neuen Baustelle vor drei Jahren ein Zielschacht für ein umfassendes Projekt zur Stadtentwässerung befand. Der Zuger Stadtingenieur Jascha Hager entgegnet auf diese Feststellung der Dopplung hingewiesen: «Die jetzt begonnenen Arbeiten konzentrieren sich vor allem auf das Gebiet nördlich der Göblistrasse.» Beim anderen Projekt sei zwar in der Nähe, aber nicht am gleichen Ort wie derzeit gebaut worden. Hager sagt aber auch: «Es ist so, dass sich die verschiedenen Projekte effektiv an dieser Kreuzung treffen, und diese mehrfach umgestaltet wurde und wird.

Ein Teil der Bauarbeiten, so erklärt der Stadtingenieur, bestehe darin, die Circulago-Leitung, die bereits bis zum vorerwähnten Zielschacht gezogen worden sei, noch um etwa 100 Meter zu verlängern, um sie zur Zentrale auf dem Areal des geplanten Technologieclusters zu ziehen. Vor zwei Jahren sei der Standort des Clusters noch nicht definiert gewesen. Da zwischen dem Zielschacht und der Technologiecluster-Zentrale ein Fabrikgebäude steht, muss die Verbindungsleitung um die vorerwähnte Baute gelegt werden. Diese «Streckenführung» macht es notwendig, die Circulago-Leitung auf das Trassee der Industriestrasse zu legen.

Kosten werden aufgeteilt

Die verschiedenen Arbeiten verschlingen laut Jascha Hager rund 4,8 Millionen Franken. Die Stadt müsse 38 Prozent der Kosten begleichen. Es handelt sich hierbei aus städtischer Sicht um eine «gebundene Ausgabe». Die restlichen Kosten bringen die Wasserwerke sowie die V-Zug auf. Wie Hager weiss, ersetzt die Bauherrschaft Wasserleitungen, Stromleitungen und legt diverse Fernwärmeleitungen. Zum Technologiecluster gehört auch ein «Multi-Energy-Hub». Also eine Zentrale für die Energieverteilung.

Es wäre sicher einfacher, die Bauarbeiten mit einer Vollsperrung von Strassen abzuwickeln. Dies ist aber nicht praktikabel, da die Feuerwehr und die Polizei jederzeit eine Durchfahrt haben müssen. Das Gleiche gilt für den öffentlichen Verkehr, der in diesem Bereich immer irgendwie eine Fahrstrasse haben muss. Deshalb erledigt die Bauherrschaft ihre Arbeit in Etappen. Die Verkehrsführung übernimmt eine Drei-Phasen-Lichtsignalanlage, wie die Stadt Zug Anfang Oktober in einer Medienmitteilung geschrieben hat. Optimierungen sind auch noch im Bereich der ZVB-Haltestelle V-Zug angekündigt.

Wie Jascha Hager betont, gestalte die Stadt die Industriestrasse in diesem Sinne um, dass sie dereinst die Kapazität habe, um den Verkehr von der Tangente Zug/Baar in Richtung Baarer- und Feldstrasse abfliessen zu lassen. Erst wenn all dies erledigt sei, könnten die angedachten verkehrsberuhigenden Massnahmen auf der Industriestrasse zwischen der Einmündung Göbli- und Gubelstrasse an die Hand genommen werden. Hager spricht hier davon, in diesem Abschnitt eine Lärmsanierung vorzunehmen.

Grundstücke wechseln den Eigentümer

Speziell ist zudem, dass für die Industriestrasse nördlich der Göblistrasse im Zuger Geodatenportal «Zugmap» derzeit kein Eigentümer eruierbar ist. Es heisst dort lapidar «in Mutation». Geht der Abschnitt allenfalls ins Eigentum des Kantons Zug über? Der Zuger Baudirektor Florian Weber sagt dazu, dass der eigentliche Strassenverlauf der Tangente Zug/Baar eine Kantonsstrasse sei. Weber räumt ein, dass aktuell Landerwerbe für den nördlichen Teil der Industriestrasse «in Bearbeitung sind». Deshalb zeige «Zugmap» auch keinen Eigentümer an. Konkreter äussert sich der Zuger Baudirektor jedoch nicht.

Fakten nennt derweil der Zuger Stadtingenieur Jascha Hager: «Die Industriestrasse ist und bleibt eine Gemeindestrasse.» Nach Auskunft des Stadtingenieurs kommt nördlich der gegenwärtigen Baustelle sogar noch ein Strassenabschnitt hinzu. Dieses Rechtsgeschäft soll Anfang 2021 über die Bühne gehen.