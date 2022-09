Zuger Messe ist bereit – alle Ausstellungsplätze sind belegt

Zug Die Zuger Messe ist bereit – sämtliche Ausstellungsplätze sind belegt In weniger als einem Monat ist es endlich wieder so weit: Vom 22. bis 30. Oktober 2022 findet in Zug die grösste Herbstausstellung der Zentralschweiz statt. 28.09.2022, 11.34 Uhr

Die Zuger Messe ist die grösste Herbstausstellung in der Zentralschweiz und findet vom 22. bis 30. Oktober 2022 statt. Bild: PD

Am 22. Oktober öffnet die Zuger Messe endlich wieder ihre Türen – entsprechend gross ist die Vorfreude bei dem Messeleiter Thomas Huwyler und seinem Team: «Wir haben in den letzten Monaten alles darangesetzt, die Zuger Messe in ihrer bekannten und geschätzten Vielfalt zu organisieren. Das Bedürfnis nach der Zuger Messe ist sehr gross. Das spüren wir nicht nur an der Vorfreude der Besucherinnen und Besucher, sondern auch am grossen Interesse seitens Aussteller», wird Huwyler in einer Mitteilung der Messe Zug AG zitiert.

Mit dieser hohen Nachfrage seitens Aussteller, sechs exklusiven Sonderschauen und der erwarteten Besucherzahl ist die Zuger Messe nach wie vor die grösste Dienstleistungs- und Warenausstellung der Zentralschweiz im Herbst und wird in diesem Jahr bereits zum 49. Mal ausgetragen.

Als ein Ort der Information, der Begegnung, der Unterhaltung und des gemütlichen Beisammenseins ist sie weit über die Kantonsgrenze hinaus bekannt. Zusammen mit einem vielfältigen Gastronomieangebot und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm verspricht die Zuger Messe erlebnisreiche Tage für Gross und Klein.

Eintrittsvergünstigung bei An- und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr

Die Zuger Messe engagiert sich aktiv für eine möglichst nachhaltige Durchführung und motiviert die Besucherinnen und Besucher zur Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. Gemeinsam mit der ZVB und SBB RailAway bietet die Messe attraktive Kombi-Angebote an.

Bei An- und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr profitieren die Besucherinnen und Besucher von 10 Prozent Ermässigung auf den Eintritt an die Zuger Messe: Das Angebot ist seit dem 1. September online unter sbb.ch/zugermesse sowie am Bahnschalter oder über das SBB Contact Center erhältlich.

Für Reisende aus dem Tarifverbund Zug ist an allen ZVB-Automaten sowie an den SBB-Automaten und Bahnschaltern innerhalb des Tarifverbunds Zug das ermässigte Kombi-Billett des ZVB erhältlich und ermöglicht direkten Zugang zur Messe.

Programm-Highlights während neun Tagen

Die Zuger Messe hat auch dieses Jahr viel zu bieten: In täglichen Modeshows mit Trends und Stylings aus verschiedenen Kollektionen wird die Modeszene aufgemischt. Für beste Unterhaltung und coolen Sound sorgen musikalische Darbietungen wie Auftritte von Caroline Chevin, William White und Nico Brina, der Horseshoe-Abend mit den «Bünzklirachers» oder verschiedene DJs in den Bars.

Während der Jodlermesse am zweiten Messesonntag herrscht dann Tradition und Besinnlichkeit vor. Die Tanzshows von Matchless und MDS & Entertainment – Mavement Dance School halten Alt und Jung in Atem, verbreiten Stimmung und Faszination.

Zum Abschluss der Zuger Messe 2022 spielt die Polizeimusik Zug auf der grossen Eventhalle-Bühne mit einem vielseitigen Repertoire auf. Auch in diesem Jahr fehlen die beiden Kinderattraktionen, der Streichelzoo und die nostalgische Dampflokbahn, welche kleine wie grosse Messebesucher anlocken, nicht.

Viel Gastlichkeit und verlockende Genussmomente bieten die zahlreichen Restaurants, Cafés, Bars sowie Grill- und Verpflegungsstände, welche zum Verweilen und zum gemütlichen Beisammensein einladen. Eine vielseitige Zuger Messewelt steht also ab dem 22. Oktober offen, welche unterhaltsame und spannende Stunden verspricht! Ausführliche Programmdetails zur Zuger Messe 2022 sind auf der Website zugermesse.ch zu finden.

Sechs Sonderschauen geben Einblick in spannende Themen

Dieses Jahr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher nebst den zahlreichen Ausstellern auch auf sechs Sonderschauen freuen. Das Verkehrshaus der Schweiz bringt das Thema «Energie» näher und zeigt in einer interaktiven Erlebniswelt auf, weshalb dieses für unsere Zukunft wichtig ist.

Zuger Bäuerinnen und Bauern des Bauernverbands Kanton Zug zeigen auf, wie sie sich für das Tierwohl ihrer Nutztiere einsetzen, was Konsumentinnen und Konsumenten dafür tun können und wie so gemeinsam für hochwertiges einheimisches Essen gesorgt wird.

An der Sonderschau der Schweizer Paraplegiker-Stiftung wird Wissenswertes zum Thema Querschnittlähmung vermittelt und Chiara und Peter geben persönlichen Einblick in ihr neues Leben im Rollstuhl.

Die Zuger Polizei lädt ein, im Patrouillenfahrzeug Platz zu nehmen und aus erster Hand zu erfahren, was es heisst, Polizistin oder Polizist zu sein. Mit dem Zuger Blasmusikverband werden an der Sonderschau sein 100-Jahre-Jubiläum gefeiert, Instrumente vorgestellt, Blasmusik entdeckt und täglich Livekonzerte genossen.

Und an der Sonderschau der Zeba, der Allmig und des Kantons Zug kann das Publikum hoch oben in einer Baumkrone, mit Blick über die ganze Messehalle, die Auswirkungen der Lebensmittelverschwendung erforschen. (haz)