Zug Drei von fünf Stadträten wollen wieder antreten Am 2. Oktober 2022 finden im Kanton Zug Gesamterneuerungswahlen statt. In der Stadt präsentiert sich nach den Rücktrittsankündigungen des Stadtpräsidenten und einer Stadträtin die Ausgangslage spannend. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Zwei Rücktritte aus dem Zuger Stadtrat auf das Ende der Amtszeit sind bislang angekündigt worden. Und dabei wird es bleiben – sofern die Parteien der Stadträtin Eliane Birchmeier (FDP) und der Stadträte Urs Raschle (Die Mitte) sowie André Wicki (SVP) diese erneut nominieren. Zu ersetzen sind somit Stadtpräsident Karl Kobelt (FDP) und Stadträtin Vroni Straub-Müller (CSP). Beide legen ihr Mandat per 31. Dezember 2022 nieder. Stadtpräsident Kobelt ist seit 2013 zuerst als Finanzvorstand und ab 2019 als Stadtpräsident im Amt. Vroni Straub ist seit 2010 Stadträtin und steht seit ihrer Wahl dem Bildungsdepartement vor. Der Stadtrat setzt sich aktuell parteipolitisch aus zwei FDP-Vertretern, einer CSP-Vertreterin, einem Mitte-Vertreter sowie einem Vertreter der SVP zusammen.

Interessante Ausgangslage für die Wahlen

Stadtpräsident Karl Kobelt (FDP)

Sowohl bei Karl Kobelt als auch Vroni Straub sind persönliche Gründe für den Entscheid nicht erneut zu kandidieren, ausschlaggebend. Beide möchten ihrem Privatleben mehr Raum geben. Mit ihrem Verzicht auf eine erneute Kandidatur geben die beiden aber auch ersten, unverbindlichen Gedankenspielen Raum. So sieht es aktuell aus: Zu besetzen sind an den kantonalen Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober 2022 der Sitz des scheidenden Stadtpräsidenten und der scheidenden Stadträtin. In einer gemeinsamen Stellungnahme schreiben Stadträtin Eliane Birchmeier sowie die Stadträte Urs Raschle und André Wicki, sie bedauerten die Entscheidungen von Stadtpräsident Karl Kobelt und Stadtratsvizepräsidentin Vroni Straub, zu den Wahlen im Herbst 2022 nicht mehr anzutreten, kündigen aber an, «dass sie sich für eine weitere Legislatur zur Verfügung stellen wollen.» Vorausgesetzt, ihre Parteien nominieren sie erneut für die Stadtratswahlen. Das dürfte Formsache sein.

Stadträtin Vroni Straub (CSP).

Gefordert sein dürfte primär die Linke in der Stadt Zug. Sie war mit Vroni Straub seit 2010 im Stadtrat vertreten. Damals gewann die vereinigte Stadtzuger Linke (ALG/CSP/SP) drei Sitze sowie mit Dolfi Müller auch das Stadtpräsidium. Nicht mehr im Stadtrat vertreten war die damalige CVP (heute Die Mitte). Die SVP stellte mit André Wicki die FDP mit Ivo Romer jeweils einen Stadtrat. Auch der nun scheidende Stadtpräsident Karl Kobelt kandidierte 2010 für einen Sitz, verpasste aber die Wahl knapp. Er beerbte 2013 Ivo Romer, der nach Betrugsskandal zurücktrat. Romer wiederum ersetzte Ulrich Straub, der während der Amtszeit überraschend zurücktrat.

Kann die Linke den Sitz Vroni Straubs halten, dürfte das schon ein grosser Erfolg sein. Aktuell haben es linke Themen in der bürgerlich dominierten Stadt eher schwer. Die FDP dürfte ein starkes Interesse daran haben, den Sitz von Karl Kobelt zu verteidigen. Bei beiden Parteien dürfte entscheidend sein, wen sie zur Sitzverteidigung ins Rennen schicken. Die bisherigen Stadträte, die wieder antreten, dürften ihre Sitze verteidigen.

Wer übernimmt das Stadtratspräsidium?

Dazu äussern sich die drei wiederkandidierenden Stadträte gemeinsam: «Die Entscheidung, ob sie für das Stadtpräsidium antreten, haben sie zurzeit noch nicht gefällt.» Das heisst, das Rennen darum ist offen. Nimmt man die Wahlen 2018 fürs Stadtpräsidium als Vorlage, als es Dolfi Müller (SP) zu ersetzen galt, so dürfte es für amtierende Stadträte schwierig werden. Jedenfalls, wenn wie damals vier amtierende Stadträte sowie ein weiterer Kandidat antritt. Karl Kobelt, damals noch Vorsteher des Finanzdepartements musste nach einem schlechten Abschneiden (2405 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 3884 Stimmen) in einen zweiten Wahlgang. Diesen gewann er schliesslich mit 4424 Stimmen vor Vroni Straub mit 3265 Stimmen.

Wer schliesslich das Rennen um die frei werdenden Stadtratssitze und das Stadtpräsidium macht, wird stark davon abhängen, wie sich die Parteien gegenseitig unterstützen. Die Marschrichtungen werden wohl erst anlässlich der verschiedenen Nominationsversammlung im kommenden Jahr deutlicher.