Zug: Ein Leitfaden, der Baulücken füllt

Auch beim Umbau des Theilerhauses sind Vorschriften einzuhalten. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. Mai 2019)

Das Matthäus-Evangelium erwähnt, das ein kluger Mann sein Haus auf einen Felsen baut und töricht derjenige ist, der Sand als Baugrund wählt. So gesagt hat dies, so steht es im Neuen Testament, Jesus Christus. Im Kern gelten diese Ratschläge noch heute. Die Sachlage ist allerdings heute viel komplexer. Das hat sich bei der Revision des Zuger Planungs- und Baugesetzes (PBG) gezeigt. Sie hat nicht Monate, sondern Jahre gedauert. Im vergangenen Mai hat das Stimmvolk zu den letzten Passages des Gesetzes Ja gesagt.

Diesen «Neustart» hat die Baudirektion kürzlich zum Anlass genommen, eine kommentierte Version des PBG-Gesetzes und der dazugehörenden Verordnung digital zur Verfügung zu stellen. Den Grundstock der Anmerkungen bringt der Baudirektor Florian Weber so auf den Punkt: «Der neue Service fusst auf unseren Erfahrungen und Erkenntnissen, die wir nun so in den Prozess zur Einführung der neuen Gesetzesrevision einfliessen lassen.»

Nicht mehr blättern, sondern schnell suchen

Bisher haben interessierte Kreise in Baufragen lediglich die Materialien des Gesetzgebungsprozesses sowie eine kurze Zusammenfassung der Praxis des Regierungsrats und des Verwaltungsgerichts nutzen können. Wissen wo was zu suchen war, ist die einzige Suchoption gewesen. Mit dem neuen System sind Suchfunktionen in allen möglichen Varianten möglich. Das entspricht einem Quantensprung. Der Zuger Baudirektor verfolgt mit seinem Team aber noch einen anderen Ansatz: «Sie verfolgt ausserdem die Idee, dass die Kommentierung dieser Erlasse stetig wachsen und so an Aussagekraft zunehmen soll, indem die Unterlagen im Internet mit Rechtsprechung auf grundsätzliche Fragen angereichert werden.»

Ein Begriffs-Wirrwarr Der in der Schweiz praktizierte Föderalismus bringt es mit sich, dass sich gewisse Begriffe von Kanton zu Kanton unterscheiden. Diesen Wirrwarr an Begriffen will das Konkordat «Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe» (IVHB) entwirren. Der Kanton Zug ist am 1. Januar 2015 dem Konkordat beigetreten. Bei der Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes sind die synchronisierten Begriffe in die Verordnung zum Planungs- und Baugesetz eingearbeitet worden. Vollständig zur Anwendung kommen sie allerdings erst, wenn die zugerischen Gemeinden ihre Nutzungspläne und Bauordnungen an die neuen Begriffe angepasst haben.

Als Beispiel sei hier der Paragraf 25 des Planungs- und Baugesetzes angeführt. In diesem regelt der Gesetzgeber unter dem Titel «Weilerzonen», welche Voraussetzungen zwingend vorliegen müssen, um von einer solchen Kleinsiedlung sprechen zu können. Einen Mausklick entfernt sind zudem die Informationen der Baudirektion zu den Weilerzonen. Zudem findet sich unter dem Paragrafen 25 ein Hinweis auf einen neuen Bundesgerichtsentscheid mit der Thematik Weilerzone. In diesem Lausanner Entscheid geht es um Ställe in abgelegenen, kleinen Spezialzonen in der Gemeinde Arosa. Die Bundesrichter äussern sich in diesem Verfahren grundsätzlich zur Problematik von Weilerzonen. Dadurch strahlt das Urteil auf die ganze Schweiz aus.

Die Revision des Planungs- und Baurechts bringt auch neue Planungsinstrumente. Die Arealüberbauung ist Geschichte. Der einfache Bebauungsplan tritt an seine Stelle. Arealüberbauungen, so schreibt die Baudirektion, hätten in der Praxis den Makel gehabt, dass sie einmal bewilligt kaum noch abänderbar waren. Durch den einfachen Bebauungsplan erhielten die Gemeinden nun ein «verfahrenstechnisch, unkompliziertes Instrument». Der Gemeinderat erhalte so die Möglichkeit einen einfachen Bebauungsplan ohne kantonale Vorprüfung und Genehmigung erlassen kann. Im Hinterkopf hat Weber auch die Ablaufökonomie. Er erhofft sich mit den zur Verfügung gestellten Mitteln auch die Planungsverfahren beschleunigen lassen.

Ebenfalls zum Gesamtpaket gehört eine «Arbeitshilfe Bebauungsplan» Diese Broschüre umfasst 27 Seiten. Anschaulich findet sich in diesem Werk zum Beispiel der Instanzenzug bei einem ordentlichen Bebauungsplan. In diesem Diagramm ist zudem bei jedem Artikel angegeben, auf welchem dieser beruht. Dieses Drehbuch dürfte auf grossen Anklang stossen. Von Wichtigkeit ist diese Informationssammlung jedoch auch vor dem Hintergrund der anstehenden Ortsplanungsrevisionen.

Ein wichtige Sammlung für die Fachleute im Kanton

Der Baudirektor Florian Weber sagt zum Adressatenkreis: «Die Dienstleistung richtet sich an alle interessierten Kreise.» Allerdings macht sich Weber auch keine Illusionen: «In erster Linie will diese Kommentierung die gemeindlichen Bewilligungsbehörden, die Verwaltung, Planer, Berater sowie private Bauherrenschaft ansprechen.»