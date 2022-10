Handball 58 zu 51: Zug eliminiert italienischen Spitzenklub Der LK Zug schaltete im European Cup (2. Runde) das italienische Topteam Cassa Rurale Pontinia aus. Michael Wyss 16.10.2022, 16.57 Uhr

Gegen Italien - wie auch letztes Wochenende gegen Thun (hier im Bild zu sehen) gelang den Zugerinnen ein Sieg. Archivbild: Stefan Kaiser

«Wir wollen eine Runde weiterkommen. Die Italienerinnen müssten wir von dem Stärkenverhältnis her besiegen», zeigte sich Sportchef Peter Stutz vor der Abreise zuversichtlich. Doch der LKZ musste im Hinspiel gegen den HC Sassa Rurale Pontinia eine knappe 26:27-Niederlage verdauen. Zur Pause lag der LKZ mit 10:14 in Rücklage, konnte die Partie aber bis am Schluss offen gestalten. $

Die 300 Fans sahen ein Duell, dessen Ausgang auf Messers Schneide stand. Erfolgreichste Werferin beim LKZ war Shanice Kägi mit fünf Treffern. LKZ Spielerin Zora Litscher analysierte: «Im ersten Durchgang haben wir viele dumme Fehler gemacht und Fehlwürfe praktiziert. Nach dem Seitenwechsel haben wir uns zurückgekämpft. Wir müssen beim Rückspiel von Beginn weg besser spielen und Bereitschaft signalisieren. Diese Hypothek werden wir wettmachen.»

Und sie machten es im Rückspiel um einiges besser, die Zugerinnen. Im zweiten Duell legte der LKZ bis zur Pause mit zwei Treffern (14:12-Führung) vor, die Chancen auf ein Weiterkommen waren intakt. Auch nach dem Seitenwechsel standen die Zeichen auf Sieg. Der LKZ baute seine Führung vor 200 Fans zwischenzeitlich auf ein beruhigendes 22:16 (43.) aus, liess in der Folge nichts mehr anbrennen und siegte nach 60 Minuten verdient 32:24. Mit einem Torverhältnis von 58:51 schaltete der LKZ die Italienerinnen aus.

Herzogenbuchsee wartet

Weiter geht es für die Handballerinnen des LK Zug am Mittwoch (20:15 Sporthalle) in der Meisterschaft mit dem Heimspiel gegen Herzogenbuchsee. Punkte sind Pflicht, wenn man weiterhin mit einem Platz unter den Top 6 (Finalrunde) liebäugeln will.

Mit einem Sieg, der budgetiert ist, würden die Zugerinnen wieder ins Mittelfeld aufschliessen. Vor der längeren Meisterschaftspause (Frauen-Handball-Europameisterschaft, 4. bis 20. November) wäre ein Erfolgserlebnis enorm wichtig. Das Weiterkommen im European Cup sollte das Team für die Meisterschaft zusätzlich beflügeln und neuen Schub verleihen.