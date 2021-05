Zug Elisabeth Glas ist neue Präsidentin der städtischen FDP Die Neubesetzung des Präsidiums wurde nötig, weil der bisherige Präsident der FDP Stadt Zug zum Präsidenten der FDP-Kantonalpartei gewählt wurde. 26.05.2021, 14.00 Uhr

Elisabeth Glas. Bild: PD

(haz) Die FDP Stadt Zug hat an der Generalversammlung vom Dienstag, 25. Mai, Elisabeth Glas zur neuen Präsidentin gewählt. Elisabeth Glas habe sich laut Medienmitteilung der Partei bereits sehr aktiv im Vorstand eingebracht. Elisabeth Glas habe in ihrer Antrittsrede ausgeführt, dass die Stadt Zug mit ihrem spannenden und einzigartigen Mix von Kräften ein grosses Potenzial habe. «Wir haben demnach eine Topausgangslage, um kreativ und zukunftsweisend zu arbeiten», wird sie in der Medienmitteilung zitiert. «Wir werden unseren Weg fortsetzen und uns weiterhin engagiert dafür einsetzen, dass wir als erfolgreichste Stadtpartei unsere schöne und angesehene Stadt prägen können.»