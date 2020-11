Zug erhält eine neue Brücke über die SBB-Strecke Die Streckensperre zwischen Oberwil und Zug hat die Stadt genutzt, um die Brücke bei der Hofstrasse zu ersetzten. 19.11.2020, 18.56 Uhr

Die neuen Brückenteile werden eingesetzt. Ein Spektakel, das Schaulustige anlockt. Bild: Maria Schmid (17. November 2020)

(mo/cro) Die Hofstrasse in der Stadt Zug überquert kurz vor der Stadtbahn-Haltestelle Zug Casino die SBB-Strecke von Zug nach Arth-Goldau. Die Stadt hat die derzeitige Streckensperre genutzt, um die dortige Brücke zu ersetzen. Zuerst wurde der alte Übergang zurückgebaut und am vergangenen Montag und Dienstag setzten Fachleute die in drei Teilen angelieferte Brücke passend wieder zusammen. Die Montage dauerte nur zwei Tage, weil die Stahlbetonbrücke bereits vorgefertigt angeliefert wurde.