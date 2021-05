Pandemie Acht Corona-Ansteckungen nach EVZ-Meisterfeier – Kantonsarzt rechnet mit höherer Dunkelziffer Der Kanton Zug kommt trotz des unerlaubten Titelfests vor der Bossard-Arena anscheinend ohne grossen Anstieg der Fallzahlen davon. Doch der Gesundheitsdirektor mahnt zur Vorsicht. Zoe Gwerder 21.05.2021, 05.00 Uhr

5000 jubelnde Fans auf dem Zuger Arenaplatz, euphorische Sprechgesänge, dicht an dicht, oft ohne Maske: Das war die spontane Meisterfeier für den EV Zug am 7. Mai. Was vor zwei Jahren als schönes Fest in Erinnerung geblieben wäre, hat in Zeiten der Pandemie einen fahlen Beigeschmack. Nicht nur, weil sich nie so viele Menschen hätten versammeln dürfen, sondern wegen der Angst, dass diese illegale Feier die Coronazahlen wieder in die Höhe schnellen lassen könnte.

Rund 5000 Personen hatten sich trotz Coronapandemie vor der Bossard-Arena versammelt, um den EVZ-Meistertitel zu feiern. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2021)

Bei einer Inkubationszeit von bis zu zehn Tagen war nun diese Woche so quasi die Stunde der Wahrheit. Ein erster Blick auf die Coronastatistik des Kantons Zug zeigt keine auffälligen Veränderungen. Die Zahlen sinken tendenziell beziehungsweise stagnieren anscheinend, was aber auch bei den schweizweiten Zahlen der Fall ist. Zwar gibt es zwischen dem 10. Mai und 15. Mai – also im Bereich nach der Inkubationszeit – einen etwas grösseren Ausschlag, dieser passt jedoch in die regulären Auf- und Ab-Bewegungen der Kurve.

Trotzdem habe es an der Meisterfeier Übertragungen des Virus gegeben. Die erste sei am 10. Mai gemeldet worden, wie vom Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri zu erfahren ist. Insgesamt habe das Zuger Contact-Tracing acht Ansteckungen auf die Feierlichkeiten rund um den EVZ zurückführen können. «Diese Zahl muss aber nicht unbedingt abschliessend sein, da es weitere, nicht entdeckte Ansteckungen gegeben haben könnte.»

Dies ist deshalb naheliegend, da insbesondere jüngere Personen vor der Bossard-Arena feierten. Bei ihnen verläuft eine Corona-Infektion häufiger ohne Symptome. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass nicht jeder, der vor dem Stadion mitfeierte und später positiv getestet wurde, die Teilnahme an der Feier gegenüber dem Contact-Tracing zugeben würde.

Viele hauptsächlich junge Fans feierten den Meistertitel des EVZ – oft ohne Maske und eng beieinander. Bild: Patrick Hürlimann (Zug, 7. Mai 2021)

Und auch wenn die acht Ansteckungen auf 5000 Personen relativ wenig zu sein scheinen, machen die Fälle rund 8 Prozent aller in diesem Zeitraum positiv getesteten Personen aus – vom 10. Mai bis 17. Mai waren dies 106 Personen.

Gesundheitsdirektor Martin Pfister zeigt sich trotzdem erleichtert über die bisher tiefen Ansteckungswerte:

«Ich bin froh, dass die Meisterfeierlichkeiten anscheinend nicht zu grossen Ausbrüchen geführt haben.»

Doch Pfister warnt: «Die Erfahrungen der letzten Monate haben uns gezeigt, dass wir auch in stabilen Situationen noch vorsichtig sein müssen – das bestätigen die nachgewiesenen einzelnen Ansteckungen. Grössere Menschenansammlungen sind nach wie vor ein Risiko, insbesondere wenn die Maske nicht getragen oder die Abstände nicht eingehalten werden.»

Meistermannschaft: Feiern ja, Verantwortung nein

Der EVZ, der den erfreulichen Grund für die Feier geliefert hat, äussert sich zurückhaltend zu den Ansteckungen. «Von unserer Seite her wurde kein Anlass organisiert. Die Personen, welche auf dem Arenaplatz erschienen sind, haben dies auf ihre eigene Verantwortung getan. Natürlich bedauern wir, dass es zu Ansteckungen gekommen ist», lautet die schriftliche Antwort der EVZ-Medienstelle auf unsere Anfrage.

Dass sich die Mannschaft trotz offiziell aufgeschobener Meisterfeier an besagtem Abend auf dem Balkon ihren Fans zeigte, sich während einer halben Stunde oder mehr – je nach Quelle – von den Fans feiern liess und dabei mit ihnen über Lautsprecher und Mikrofon mitsang, erweckt jedoch einen etwas anderen Anschein.

Der EVZ schreibt hierzu: «In Absprache mit allen Beteiligten und in Anbetracht der grossen Menschenmasse vor dem Stadion ist kurzfristig beschlossen worden, dass die Mannschaft den Pokal kurz auf dem Balkon präsentiert, damit sich die Menschenmenge im Anschluss daran auflöst. Dies ist dann auch ohne grosse Zwischenfälle geschehen.»

Der Kantonsarzt Rudolf Hauri warnt derweilen: «Auch wenn es nun zu wenigen nachgewiesenen Ansteckungen gekommen sein sollte, ist dies kein Freipass für ähnliche Anlässe.»