Die Zuger Polizei verlebte am Zug Fäscht einen ruhigen Abend

Zug Fäscht Die Polizei musste nicht eingreifen – und es gab viel weniger Abfall als bei der EVZ-Titelfeier Die Organisatoren des Grossanlasses vom 3. September ziehen eine positive Bilanz. Bleibt die Frage nach der Verhältnismässigkeit des grossen Aufwands für eine eintägige Durchführung. Würde eine nächste Austragung mehrtägig? Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 04.09.2022, 17.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Depotsystem bei Getränken zahlte sich laut den Veranstaltern aus. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 3. September 2022)

Philipp Schweiger, der Gesamtprojektleiter des Zug Fäschts, zeigte sich am Sonntag während der Abbauarbeiten in aufgeräumter Stimmung. Er sagt:

«Die Blaulichtorganisationen verzeichneten einen ruhigen Abend. Ausser Wespenstichen und leichten Schnittverletzungen gab es keine Zwischenfälle.»

Die Zuger Polizei blickte auf «ein friedliches und stimmungsvolles Zug Fäscht zurück», schrieb die Mediensprecherin Judith Aklin auf Anfrage. Der Anlass sei «ohne Zwischenfälle» verlaufen.

Konzert der Stubete Gäng ohne Sicherheitsprobleme

Im Einsatz standen unter anderen sogenannte Dialogteams. Ihr Ziel ist es, bei grösseren Veranstaltungen mit den Besuchenden in Kontakt zu treten, um Konflikten vorzubeugen. Das gilt auch bei Sicherheitsbedenken wegen zu grosser Zuschaueraufkommen. So war ein Dialogteam beim Konzert der Chamer Stubete Gäng im Zelt der Gemeinde Unterägeri zugegen, musste aber nicht eingreifen.

Die Polizei war beim Konzert der Stubete Gäng im Zelt der Gemeinde Unterägeri präsent. Bild: Zuger Polizei/PD (Zug, 3. September 2022)

Beim Konzert ging es laut Judith Aklin darum, sicherzustellen, dass nicht zu viele Menschen im Zelt sind. Wäre der Andrang zu gross gewesen, hätten die Dialog-Teams mit den Festbesuchern das Gespräch gesucht und auch Lautsprecherdurchsagen gemacht. Die Sicherheit ist unser oberstes Gebot. Das Konzert verlief jedoch problemlos.

Manche Festplätze waren deutlich attraktiver gelegen als andere

Organisatorisch sei man auf der Höhe gewesen, sagt Philipp Schweiger, mit Ausnahme eines kurzzeitigen Stromproblems auf einem der Festplätze. Jene unterschieden sich stark in ihrem Umfang und bezüglich der Angebotsgrösse. Man habe den lokalen Organisationskomitees freie Hand gelassen, was sie unter dem Thema Mobilität präsentieren wollen, sagt Schweiger.

Die Vergabe der Festplätze – manche waren deutlich attraktiver gelegen als andere – sei nach einer von den Gemeinde-OKs ausgefüllten Prioritätenliste erfolgt. Alle hätten den auf ihrer Liste erst- oder zweitgewählten Platz zugesprochen erhalten.

Das Depotsystem habe sich ausgezahlt

Besonders freut Philipp Schweiger, dass «die Stadt am Sonntagmorgen sehr sauber aussah». 3,3 Tonnen Kehricht in den zahlreichen Abfallbehältern seien am Samstag zusammengekommen. Zudem wischten die Reinigungsmaschinen der Stadt Zug nach Schweigers Angaben 500 Kilogramm Abfall auf. Macht also keine vier Tonnen bei geschätzten 45'000 Personen.

Zum Vergleich: Nach dem Meistertitel des EVZ im Jahr 2021 meldete die Stadt Zug 12 Tonnen Abfall, die – von deutlich weniger Feiernden, die sich jedoch selber organisierten – auf und um den Platz vor dem Eisstadion zurückgelassen worden waren.

Bei der EVZ-Titelfeier 2021 auf dem Arenaplatz hinterlassen deutlich weniger Personen dreimal mehr Abfall als am Zug Fäscht. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2021)

Die verhältnismässig geringe Menge am Zug Fäscht führte der Organisationsverantwortliche Philipp Schweiger auf das Depotsystem bei der Ausgabe an den Ständen zurück.

Ein Tag scheint zu wenig

Unverhältnismässig erschien manchen Besuchern, dass das weitläufige Fest eintägig war. Dies war laut Schweiger der grossen Zahl an Veranstaltungen geschuldet, die sich nach den ereignisarmen Coronasommern 2020 und 2021 angestaut hatten.

Ob es ein nächstes Zug Fäscht gibt und ob dieses mehrere Tage dauern würde, wollte Philipp Schweiger am Sonntag nicht kommentieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen