Zug Fassade des Kaufmännischen Bildungszentrums wird saniert Dafür werden die Schulferien genutzt. Die Arbeiten beginnen Mitte Juni 2021 und dauern rund zwei Monate. 11.06.2021, 16.13 Uhr

(haz) Das Kaufmännische Bildungszentrum Zug ist vor 20 Jahren fertiggestellt worden. Das Gebäude bekam die Auszeichnung «Gute Baute im Kanton Zug» und ist Teil einer städtebaulichen Gesamtplanung. Die Zweiteilung des sechsgeschossigen Gebäudes in einen nach Süden orientierten öffentlichen Bereich und einen nach Norden orientierten Unterrichtsbereich schafft eine überschaubare und leicht verständliche Raumdisposition.

Neue Folien für die Fenster

Die Fassade an der Unterrichtsseite nach Norden ist laut Mitteilung der kantonalen Baudirektion bei starkem Regen nicht dicht und es dringt Wasser in die Schulzimmer. Dadurch entstehen Schäden an den Fenstern, Vorhangbrettern, Fensterbänken und am Parkettbodenbelag. Die Nordfassade wird darum in den kommenden Wochen saniert. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 17. Juni, mit der Gerüstmontage, das am 18. August wieder demontiert werden soll. Bei den Sanierungsarbeiten werden die Brüstungsgläser und die lsolationsplatten demontiert. Die vorhandene und teilweise undichte Fensterabdichtungsfolie wird entfernt und durch eine neue Folie ersetzt. Anschliessend werden Isolation und Brüstungsgläser wieder montiert. Die offenen Brüstungsgläserfugen werden mit Blech abgedeckt. Auf den bestehenden Dachrand wird ein zusätzliches Abkantblech montiert. Zudem werden innenseitig, wo nötig, die defekten Sturzbretter ersetzt. Die Arbeiten sollen in Absprache mit der KBZ so weit möglich in den Schulferien 2021 ausgeführt werden, damit der Schulbetrieb nicht gestört wird.