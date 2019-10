Zug: Frau nach Sturz von Balkon in kritischem Zustand ins Spital geflogen Bei einem Sturz aus rund drei Metern wurde eine 63-Jährige in Zug lebensbedrohlich verletzt.

(zfo) Am Sonntag, kurz vor 11.30 Uhr, stürzte eine Frau an der St. Oswalds-Gasse in Zug beim Pflanzen schneiden rund drei Meter in die Tiefe. Die 63-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Die genaue Ursache des Sturzes ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung. Im Einsatz standen Mitarbeitende der Rettungsdienste Zug und Affoltern am Albis, der Rega und der Zuger Polizei.